AMLO prefiere mandar gente a Cuba a combatir un incendio que rescatar a 10 mineros mexicanos: Ricardo Anaya

El panista Ricardo Anaya señaló este lunes que al presidente Andrés Manuel López Obrador le importa más mandar gente a Cuba a combatir un incendio que rescatar a las 10 personas que están atrapadas en un mina en Sabinas, Coahuila.

“Claro que da coraje, que al presidente le importa más mandar gente a Cuba a combatir un incendio que rescatar a 10 mineros mexicanos y todavía se da el lujo de rechazar la ayuda internacional para lograr el rescate”, consideró.

En un video, el excandidato presidencial narra la condiciones en las que trabajan los mineros en México, quienes no tienen el equipo que las normas oficiales exigen para que trabajen.

Anaya comentó que hace meses visitó una mina de carbón en Coahuila, donde uno de los trabajadores le explicó cómo se colapsan los soportes de madera y se derrumban, quedando personas atrapadas.

“Un minero que se llama Crescencio me contó cómo se colapsan los soportes de madera y se te viene la mina encima, por eso se ha muerto tanta gente. Es que no caben ni parados los mineros en el túnel y no hay otra salida mas que por donde entraste. SI se colapsa, ahí te quedas atrapado. La realidad es que hace mucho tiempo el gobierno los abandonó”, señala el político.

Además, el panista reclamó que la actual administración legisla para que se use más carbón para generar electricidad.

“Carbón rojo, como le llaman las familias de los mineros, carbón rojo porque está manchado con la sangre de todos los que han muerto ahí; 80 mineros han perdido la vida de 2006 para acá. El problema de fondo es que los políticos están encerrados en sus palacios, en la comodidad de sus oficinas”, mencionó.

Antes de que AMLO me sacara a la mala yo estuve en una mina idéntica a la de la tragedia. Hasta que bajas te cae el veinte del peligro. Tiene razón la señora que le reclamó por solo ir a tomarse la foto.

Nada vale más que una vida humana. Exijamos que los mineros sean rescatados. pic.twitter.com/6zYNz5A4SD — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 15, 2022

En la grabación, Anaya, quien han manifestado que buscará la candidatura presidencial en 2024, comentó que los políticos solo van a las minas cuando ocurren tragedias con la intención de tomarse la foto.

“Exijamos que se haga todo para salvar la vida de los mineros. ya basta de división. Enfrentamos este y todos los problemas juntos. Podemos pensar distinto y aún así ponernos de acuerdo”, enfatizó.

El miércoles 3 de agosto una mina en Sabinas, Coahuila, colapsó, dejando atrapados a 10 mineros. Hasta el momento no han podido sacarlos, pues se ha filtrado agua a la mina que impide que rescatistas entren.

