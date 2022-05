AMLO presenta declaración patrimonial: ganó 61 mil pesos más en 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, en la que reportó un salario 61 mil pesos mayor a 2020.

Según el documento publicado en la plataforma de Declaranet, el titular del Ejecutivo reportó que recibió ingresos por un millón 628 mil 717 pesos en 2021, cuando un año antes percibió un millón 577 mil 400 pesos.

López Obrador también reportó que no tiene ninguna propiedad, ni vehículo, ni obtuvo ningún rendimiento financiero, además, registró su cuenta de Pensión ISSSTE y notificó que su domicilio particular es Palacio Nacional.

En el documento, también se menciona que la única fuente de ingresos que tiene López Obrador es como titular del Ejecutivo desde 2018 cuando tomó protesta como presidente.

En la declaración, no aparecen los recursos que ha obtenido el mandatario por la venta de su libro A la mitad del camino, el cual, según declaraciones del presidente, han sido de 3 millones de pesos.

“Ahora me voy a rayar, el libro que escribí, y esto no le va a gustar a mis opositores, el de A la mitad del camino, que ha vendido mucho, es el libro más vendido sobre temas políticos y sociales en el país. Se han vendido más de 200 mil ejemplares. Entonces, una vez pagando impuestos, voy a recibir como 3 millones de pesos, porque me dan el 12% de cada libro vendido”, declaró el mandatario en marzo de este año.

