AMLO presenta su declaración patrimonial: ganó 1.5 mdp en 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración patrimonial y de conflicto de intereses en la que aseguró que de enero a diciembre de 2020 ganó un millón 567 mil 400 pesos, la misma cantidad que en 2019.

En el documento, que se puede encontrar en Declaranet, se menciona que el mandatario federal no posee ningún inmueble, mueble, vehículo y que no cuenta con ninguna tarjeta de crédito , y asegura no tener ningún otro ingreso aparte del que recibe como titular del Ejecutivo Federal.

En el documento se detalla que el tabasqueño tiene afore en PensionISSSTE y cuenta dos cuentas bancarias: Banorte y Afirme.

Señala que su domicilio se encuentra en la Plaza de la Constitución sin número, en la alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06060, Ciudad de México.

También, publica que los cargos que ha tenido, como presidente de Morena, jefe de Gobierno el antes Distrito Federal, y que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM.

El 1 de mayo inició el periodo para que todos los servidores públicos de la Administración pública Federal presenten su declaración patrimonio y de intereses. El plazo para hacerlo es el 31 de mayo.

