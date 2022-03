AMLO presume que gasolina mexicana es la más barata del mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que gracias a la política energética de su administración, pese a la crisis bélica entre Rusia y Ucrania- que ha disparado los precios del crudo y gasolinas en el mundo, México puede mantener precios accesibles al consumidor, mismos que no se ven en otros países como Estados Unidos o Alemania.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que gracias a los excedentes por las exportaciones de crudo, cuyos precios han alcanzado niveles récord por encima de los 110 dólares por barril, se puede mantener un subsidio de hasta el 100% en el costo de las gasolinas.

Planteó que esta acción es benéfica para mantener la inflación controlada, que durante febrero se ubicó por encima de 7%, y que no se propicie una escalada en los precios de artículos de consumo básico.

En una tabla comparativa titulada ¿Quién es quién en los precios de las gasolinas en el mundo?, aparece Alemania como el país que más caro oferta el combustible con alrededor de 45.60 pesos por litro. En Francia, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 43.83 pesos por litro y en España, 39.70 pesos por litro.

En Estados Unidos, el litro de gasolina asciende a 32.62 pesos por litro; en Canadá a 30.96 pesos por litro y en China a 22.42 pesos por litro.

El mandatario federal presumió que en México el precio promedio del litro de gasolina se mantiene en los 22.42 pesos por litro lo que ha generado que incluso ciudadanos estadounidenses prefieran llenar los tanques de sus automóviles en las estaciones del país.

“¿Por qué es esto? Primero porque no hay corrupción, segundo porque estamos reduciendo importaciones de combustible, tercero porque aumenta el precio del crudo y nosotros podemos sostener el precio, que no haya gasolinazos, que no aumente por encima de la inflación”, señaló.

“¿Y por qué lo podemos sostener? Porque las utilidades por el incremento del crudo nos alcanzan para no cobrar el IEPS, pero ¿qué ganamos además? Control de inflación, eso se les olvida, si no cuidamos la inflación, aunque aumentemos el salario”, apuntó.

