AMLO promete que no modificará comisiones bancarias en tres años

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante los primeros tres años de su gobierno no se modificarán las comisiones bancarias.

“Desde campaña dijimos que íbamos a mantener el mismo marco legal. Esto también aplica para las Reglas de Desempeño de Operación de los Bancos, no consideramos que deban modificarse”, dijo López Obrador durante la visita oficial al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

El presidente dijo que su administración tiene conciencia de lo que significan cobros que están fuera de lo normal.

“Nos gustaría que se ajustaran estos cobros de comisiones, de intereses a lo que se maneja en el mercado mundial”, dijo López Obrador.

No vamos a legislar en esta materia, dijo Obrador, porque no se quiere crear ninguna causa para la desconfianza de los inversionistas.

El mandatario también recordó que no iban a aumentar los impuestos en términos reales, que no iba a aumentar la deuda y que no se iban a cancelar contratos, ya establecidos en el sector energético en los primeros tres años de mi gobierno.

Centroamérica

Andrés Manuel López Obrador, y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, reafirmaron su firme compromiso con el desarrollo de la región Centroamericana y con el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica impulsado por México, en el que también participan El Salvador, Guatemala y Honduras, y al que ahora se suma España.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) pondrá a disposición de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) la experiencia derivada de las iniciativas de cooperación llevadas a cabo por España en la región a fin de contribuir al desarrollo de los cuatro ámbitos en los que se ordenará el Plan.

