AMLO prometió la gasolina en 10 pesos y no lo ha cumplido: Ricardo Anaya

El excandidato presidencial Ricardo Anaya cuestionó por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido su promesa de campaña de bajar el precio de la gasolina a 10 pesos el litro, ya que está en más del doble.

“Yo quisiera que el presidente nos respondiera con un simple sí o no ¿Es cierto que le prometió que cuando Morena gobernara la gasolina iba a costa 10 pesos el litro? ¿sí o no? Entonces, por qué cuesta 22 que es más del doble de lo que prometió y que no nos salga que gracias a lo que ha hecho no cuesta más y que hasta es la más barata del mundo, porque eso es mentira”, dijo el panista.

Señaló que si bien en algunos países cuesta más que en México, pero en otros, como Argentina, Colombia el precio es menor. Mencionó que si no ha cumplido con disminuir el costo de este combustible es porque prometió algo que no conocía o lo hizo para ganar votos en las elecciones de 2018.

AMLO resultó mentiroso y necio:



-Mentiroso: Prometió la gasolina a 10 pesos y ahora lo niega (hay video).



-Necio: Obligar a las empresas a comprarle energía cara y sucia a la CFE ahuyenta la inversión y afecta a los jóvenes que buscan trabajo.



Urge corregir el rumbo. pic.twitter.com/YG9cUoPXV3— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 20, 2022

“O prometió algo de lo que no sabía o, peor, él sabía que no era posible, pero mintió para ganar votos. ¿Dónde quedó la superioridad moral que primero promete y luego lo niega?”, cuestionó.

En un video que publicó en sus redes sociales, el panista enfatizó que la estrategia en temas de energía del presidente es mala, pues el gobierno pone trabas a las inversiones, cuando el país vive el mejor momento para invertir.

Lee: AMLO no asistió a la Cumbre de las Américas por defender a tres dictadores: Anaya

“Como quizá nunca en la historia, en este momento, se combinaron una serie de factores que hoy hacen a México ideal del mundo para invertir. Siempre hemos tenido la ventaja de ser el país más cercano a Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo, y tenemos tratados de libre comercio desde hace casi 30 años, pero se sumó la injusta invasión de Ucrania por Rusia, las restricciones que le han puesto a China, la saturación de los puertos, la urgencia de detener el calentamiento global”, señaló.

El político, quien ha dicho que buscará al candidatura presidencial en 2024, comentó que uno de los obstáculos que pone el gobierno mexicano a las inversiones es querer obligar a empresas a comprar energía “cara y sucia” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Este gobierno se ha dedicado en poner todo tipo de trabas a que lleguen inversiones, las que generan trabajo para la gente. Uno de esos obstáculos, es que las empresas más grandes del mundo ya se comprometieron a no usar energías que contaminen para hacer sus productos, pero como (Manuel) Bartlett y López Obrador no lo lo entienden. Aquí el gobierno quieren obligar a esas empresas a comprarle energía cara y sucia a la CFE”, dijo.

