AMLO propondrá a Biden implementar pacto antiinflacionario conjunto

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este viernes que en la próxima reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden -que se realizará en julio- le propondrá la implementación de un plan antiinflacionario conjunto.

Aunque no dio muchos detalles, el mandatario federal expuso que México ayudará a los ciudadanos de Estados Unidos a que se sigan abasteciendo de gasolina en México, donde se aplica un subsidio para no presionar su costo al alza por el incremento en el precio de los energéticos, y que aquel país pueda contribuir a la economía de la nación de otra forma.

“Ya lo estamos llevando a cabo, incluso en beneficio de quienes viven en la zona fronteriza, hay estadounidenses que ya están abasteciéndose de gasolina en México porque es más barata y por eso decidimos mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina.

Pero, también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país, que ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden y estoy seguro que van a haber buenos resultados porque el presidente Biden está preocupado por esta situación”, apuntó en su conferencia matutina.

Como parte del plan antiinflacionario que se aplica en México, el tabasqueño afirmó que se seguirá impulsando la producción para el autoconsumo y algunos problemas de ayuda para el campo se están reconvirtiendo, como Sembrando Vida, para la producción de granos básicos, a la par de que se entregan fertilizantes gratuitos.

De igual forma, se pactó con los distribuidores de mercancías y dueños de empresas departamentales que ayuden a que no aumenten los precios de la canasta básica.

“Es que no me puedo adelantar, ya tengo el documento y va a ser favorable, pero vámonos despacio, porque si no distorsionan las cosas y es algo que va a ayudar a la gente en Estados Unidos y va a ayudar a nuestros paisanos mexicanos”, afirmó.

