AMLO propone bajar impuestos en la frontera

Notimex.- El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 a 8% en la frontera.

Asimismo, aseveró que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) será de 20% y planteó la igualdad de precios entre las ciudades mexicanas fronterizas y las de Estados Unidos, así como el aumento del salario mínimo al doble en la zona fronteriza a partir del 1 de enero del próximo año.

Se comprometió, además, a no aumentar impuestos durante todo el sexenio, a no realizar más gasolinazos ni endeudar al país, pues “si acabamos con la corrupción y hay un gobierno austero, habrá dinero suficiente”.

En la explanada Independencia de esta ciudad, reiteró que desterrará la corrupción, pondrá orden, moralizará al país y mejorará la imagen de México en el extranjero, “ésa es la gran revolución pacífica”, dijo.

PUBLICIDAD

Con estas medidas, agregó, se generarán muchos fondos para el desarrollo y bienestar del pueblo mexicano.

A sus seguidores les pidió tener fe, esperanza y confianza; dijo que no les fallará y actuará de acuerdo con sus tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Sigue las principales actividades de los candidatos presidenciales y a otros cargos en nuestro Diario de Campañas.