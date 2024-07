AMLO propone el cierre definitivo de Vulcan Materials en Quintana Roo

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este martes su esperanza de que, antes de que concluya su Administración el próximo 1 de octubre, haya una “clausura definitiva” de los terrenos de Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, en Quintana Roo.

“Antes de irme tengo que dejar resuelto eso y lo vamos a resolver legalmente, ya hay una clausura pero quiero que sea una clausura definitiva porque es mucho el daño que han causado”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante afirmó que su Gobierno hizo “todo” para llegar a un acuerdo con los dueños de Vulcan Materials, pero no lo lograron ya que tienen abogados mexicanos que están muy acostumbrados a la “tranza”.

Sin embargo, reconoció que “ya no es posible” que la empresa siga utilizando esa parte del territorio como banco de materiales, pero refirió que se va a ir un juicio, el cual, anticipó, va a ganar el Gobierno.

“Ni modo que vayan a apoyar el ecocidio que se ha cometido en esa zona, luego que hablan de enfrentar el cambio climático”, zanjó.

Semarnat declarará ‘área natural protegida’ las hectáreas de Vulcans Materials

López Obrador también dijo que en esos terrenos podría hacerse un proyecto, “hay muchas opciones pero ellos están empecinados en querer sacar la piedra, en seguir sacando la grava, la piedra para llevarla a Estados Unidos”.

Y reiteró que no piensan expropiar esas tierras, como acusó en mayo pasado el secretario de Estado de EU Antony Blinken.

“No vamos a expropiar, es nada más aplicar la ley para que no se siga destruyendo el territorio es una clausura a una mina que destruye, no es expropiación, que no puedan sacar material de Calica, eso es todo”, insistió.

El conflicto con Vulcan Materials, que tiene una concesión hasta 2037, causa un roce comercial con Estados Unidos, donde Blinken ha advertido en diversas ocasiones la “preocupación” de la Casa Blanca por el caso, la más reciente este martes.

Desde 2022, López Obrador ha insinuado la intención de expropiar esos terrenos, mientras que en noviembre de 2023 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que las 2,400 hectáreas pertenecientes a Vulcan Materials están en proceso de ser declaradas Área Natural Protegida.

Con información de EFE

