AMLO quería comprar 51% de acciones de Banamex; poco tiempo de mandato frustra plan

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que era intención de su gobierno adquirir el 51% de las acciones de Banamex y el restante 49% dejarlo en manos de privados, sin embargo, el poco tiempo que le queda a su mandato impiden que deje consolidado un banco de estas características mixto.

En enero, Jane Fraser, CEO de Citigroup, anunció la venta de su negocio de banca de consumo y empresarial en México, acción que sorprendió a más de uno, ya que tan sólo en 2021, la operación en el país representó para el banco estadounidense ingresos por cerca de 4,700 millones de dólares (mdd). Fue en 2001 cuando Citigroup compró a Banamex por 12,500 mdd.

“Pensamos en la posibilidad de que el gobierno, la nación, fuese dueño del 51% de las acciones y que el 49% quedara en manos de particulares. ¿Por qué? Por lo mismo, imagínense el gobierno maneja 7 millones de pesos de presupuesto, un banco que tenga ese manejo de recursos, si no en exclusiva, sí de manera preferente, tiene garantizando a un cliente importante y además es sabido, esto lo pueden ustedes revisar en el internet, de que todos los bancos tienen utilidades, todos.

“Y son de los que más utilidades tienen, están entre las 5 grandes corporaciones que obtienen más utilidades anuales entonces no hay pierde. ¿Por qué no lo hicimos? Es importante todo esto, porque ya no tengo tiempo, ya participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto, con participación mayoritaria del gobierno, tendríamos que convocar a inversionistas nacionales, hacer una serie de cambios”, explicó el jefe del Ejecutivo federal.

Lee: Pese a amparo de Oceanografía, Poder Judicial no podrá detener venta de Banamex: AMLO

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal también consideró que una acción de adquisición por parte del gobierno federal hubiera desencadenado el ataque de los grupos conservadores de México.

Sin embargo, dijo que otras administraciones tendrán que tomar decisiones al respecto con base en las acciones para consolidar su movimiento de transformación.

“Y también, imagínense cómo se iban a poner los conservadores, si de por sí están muy rabiosos, irritables, decir ‘no que no’, ahí está el estatismo, el populismo, el comunismo, etcétera, no. Ya vendrán otros, estamos sentando las bases para la transformación, todo eso se construyó a partir de manipulación, el pueblo de México no se dio cuenta del atraco, de cómo fueron justificando, legalizando con las modificaciones constitucionales, todo el robo y la política de pillaje de 1983 a 2018”, consideró.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información