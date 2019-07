AMLO peleará a EU dinero y bienes del ‘Chapo’ Guzmán; lo conmueve su sentencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que le corresponde a México y no a Estados Unidos el control de los recursos y bienes de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ayer fue sentenciado a cadena perpetua en el vecino país del norte.

Por ello, indicó que su administración pedirá a la Unión Americana la entrega de dichos recursos y confió en que el gobierno estadounidense “estará de acuerdo con darnos los recursos”.

“Nunca antes se había hecho esta petición, pero sería bueno porque podrían ser ingresos adicionales para los pueblos (más marginados del país)”, acotó durante su conferencia de prensa matutina.

“Escuché muy bien al abogado (de Guzmán Loera). La confiscación de los bienes, en todo caso es un asunto de justicia. Esos bienes le corresponden a México legalmente y se va a revisar el asunto”, comentó ante una pregunta sobre el futuro del dinero del capo.

López Obrador señaló que se tiene que revisar el tema de los bienes confiscados al narcotraficante y que es precisamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ya se encarga del asunto.

Agregó que de ninguna forma permitirá que Estados Unidos se quede con los recursos del exlíder del Cártel del Pacífico si no hay bases legales.

“Lo que están planteando de que se van a quedar (en EU) con bienes obtenidos de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal, nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal”, insistió.

Además, el mandatario federal detalló que se aplicaría la Ley de Extinción de Dominio a los bienes confiscados al narcotraficante mexicano.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo se dijo conmovido por la sentencia de cadena perpetua al “Chapo” Guzmán y afirmó que no está de acuerdo con las cárceles de “supermáxima” seguridad, como a la que podría ir el sentenciado.

“Yo lamento mucho que se den estos casos, yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra, yo soy un idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad, soy humanista, no le deseo mal a nadie”, mencionó.

“Espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices, sin incurrir en actos ilícitos, sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley”, añadió.

Con información de Notimex

