AMLO rechaza persecución contra ‘Alito’ Moreno; Fiscalía de Campeche es quien lo indaga

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno persiga a Alejandro “Alito” Moreno, presidente del PRI, y que haya ordenado investigaciones sobre su patrimonio y que fuera retenido por el Instituto Nacional de Migración (INM) a su regreso de una gira por Europa.

Este domingo, el priista regresó al país procedente de Francia, tras una gira de trabajo de una semana para denunciar ante organismos internacionales al gobierno de López Obrador por presuntas prácticas autoritarias y antidemocráticas.

El líder del PRI acusó persecución política y reveló que fue retenido por migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) porque tiene una alerta migratoria en su contra.

Al respecto, el mandatario federal explicó que en realidad quien solicitó una ficha preventiva ante el INM contra el priista fue la Fiscalía de Campeche quien lo investiga por desvío de fondos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

“Nosotros no somos perversos, nosotros no actuamos de mala fe, el caso por ejemplo del presidente del PRI, hasta donde tengo información, es una denuncia de la fiscalía o Procuraduría de Campeche.

“Es una investigación en Campeche, lo que sí les puedo decir de la Fiscalía de Campeche y hasta donde tengo información la Fiscalía solicito a Migración una alerta, la Fiscalía de Campeche”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

El pasado viernes, a pesar de que el órgano de procuración de justicia es autónomo, desde la cuenta de Twitter del gobierno de México se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del líder del PRI, Alejandro Moreno, por posibles delitos de tráfico de influencias e enriquecimiento ilícito.

En ese sentido, el presidente López Obrador aclaró que se trató de un error de su equipo de comunicación social pues obtuvieron información sobre las indagatorias que realiza la FGR y la Fiscalía de Campeche entorno a este caso.

“Entonces es un asunto de Campeche, de la Fiscalía de Campeche, es una denuncia, eso es todo, nosotros no promovemos estos juicios, esto no significa que actuemos como tapadera, también que se aclare pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia, hay que esperar aquí en la Fiscalía de Campeche resuelva”, mencionó.

