Ante aumento de desempleo, AMLO reclama a Inegi por no contar a sus becarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que se tomen en cuenta como empleos formales a los jóvenes que son aprendices como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Hay muchos nuevos empleos que no se miden. Por ejemplo, si tenemos 900,000 jóvenes trabajando como aprendices que reciben 3,600 pesos mensuales ¿eso es empleo o no es empleo? Y son 900,000, esos no están en esa cuenta”, dijo durante su conferencia mañanera.

Según el mandatario, se han creado más empleos que antes, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Acerca del empleo, estoy convencido que se han creado más empleos que antes. Formalmente, de acuerdo al IMSS”.

“Formalmente más de 600,000 empleos hasta octubre, empleos nuevos, pero falta noviembre y falta diciembre, espero que lleguemos a 800, 900,000 nuevos empleos formales, de acuerdo a la medición que tiene el Seguro, que es lo más usual, es como se mide lo del empleo”, dijo el presidente.

En ese sentido, el Inegi reportó que en octubre pasado, la tasa de desocupación nacional fue de 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA), con lo que hiló cuatro meses en el mismo nivel en lo va del año y es la tasa más alta desde diciembre de 2016, cuando fue de 3.63%.

Dicha tasa fue superior en 0.1 puntos porcentuales respecto a septiembre previo, cuando fue de 3.5%, y 0.4 puntos porcentuales mayor frente al 3.2% de octubre de 2018, con series ajustadas por estacionalidad de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del organismo.

