AMLO reitera que al final del sexenio se va a jubilar

Al supervisar los avances del Tramo 3 del Tren Maya en Yucatán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al término del sexenio se jubilará y que no se reelegirá porque así son sus convicciones.

“Yo voy a estar hasta el 2024, no hay reelección y además, no sólo no hay reelección, que es un asunto de principios, de mis convicciones, soy maderista, es ‘sufragio efectivo no reelección’, yo considero haber contribuido, voy a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ya vendrán otros, tiene que haber relevo generacional”, expresó.

Acompañado por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, López Obrador agregó que cuando se jubile a finales de 2024 se retirará en Palenque, Chiapas.

“Yo me jubilo por completo y entonces sí, ya me voy a ir a Palenque, Chiapas, a finales del 24”, dijo.

El mandatario mexicano está de gira de tres días desde el viernes en el sureste mexicano para estar al tanto de los avances de una de sus obras emblemáticas como es el Tren Maya.

El viernes, López Obrador tuvo eventos en el Tramo 5 en Cancún, Quintana, Roo y en el Tramo 4 en Uayma, Yucatán.

Este sábado estuvo en el Tramo 3 en Maxcanú, Yucatán; también, en el Tramo 2 en Adolfo Ruiz Cortines en Campeche, así como en el Tramo 1 en Tenosique, Tabasco.

El domingo al mediodía encabezará la inauguración del pabellón Reina Roja en el Museo de Sitio de Palenque Alberto Ruz L´Huillier, en Palenque, Chiapas.

