AMLO insiste en remoción de fiscal de Guanajuato; descarta intromisión

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en que el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, debe ser removido de su cargo ante los nulos resultados que hay en materia de combate a la inseguridad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ayer se registraron 26 homicidios dolosos en Guanajuato.

“De manera abierta y respetuosa he señalado esto de Guanajuato, no me puedo guardar silencio, sería complicidad y soy representante del Estado mexicano.

“No puedo saber de algo que sucede en una entidad federativa que los hechos me están demostrado que no se actúa bien y quedarme callado, eso no lo podría hacer”, afirmó el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina desde Xalapa, Veracruz.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que esta recomendación al gobernador Diego Sinhué Rodríguez la hace de manera respetuosa y no debe de verse como un intento de intromisión en los asuntos del estado.

En ese sentido, López Obrador reiteró que se propondrá un ajuste presupuestal a la Guardia Nacional por 50 mil millones de pesos a fin que se consolide su fuerza, con el reclutamiento de más miembros y se extienda su presencia, con cuarteles, en diversos puntos del país.

El mandatario federal hizo también un reconocimiento a las Fuerzas Armadas que han ayudado a pacificar al país y en este gobierno respaldan la consolidación de su proyecto de gobierno.

