AMLO reprocha a EU, China y Rusia por desairar a la ONU y por la inflación, escasez y pobreza

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que los gobiernos de Estados Unidos, China y Rusia suman al mundo en tensiones por conflictos geopolíticos, por ejemplo, en Ucrania y Taiwan, mismos que han desencadenado problemas como las altas tasas de inflación y la escasez de suministros.

Con un tono elevado, el mandatario mexicano lamentó que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, no haga mayor presión para obligar a dichos países a sentarse en una mesa de diálogo y tratar de avanzar en las problemáticas que la pandemia por Covid-19 dejó en el orbe.

“Debería el Secretario General enviarles una nota respetuosa, pero enérgica, a los líderes políticos de las potencias para llamarlos a buscar acuerdos, a conseguir la paz y es un párrafo.

“Decirles: por sus confrontaciones, nada más en un año, han causado esto, han precipitado la crisis económica mundial, han incrementado la inflación y han provocado escasez de alimentos, más pobreza y lo peor, en un año, por las confrontaciones, han perdido la vida tantos seres humanos. Es un párrafo, eso es lo que han hecho en un año”, expuso el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa.

Desde hace unas semanas, el mandatario mexicano ha propuesto una tregua mundial para tratar de llevar a buen puerto las recientes crisis políticas que han derivado en la guerra entre Ucrania y Rusia y maniobras militares en Taiwán por parte de China a raíz de la visita de Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la isla.

Para este proyecto, el presidente López Obrador convocó al Papa Francisco, el secretario general de la ONU, António Guterres y el primer ministro de la India, Narenda Modi, como los comisionados para negociar la tregua.

El plan es que el mundo relaje las tensiones geopolíticas durante un lapso de cinco años a fin de dar un respiro a las naciones y que puedan atender los altos costos de la inflación y la escasez de alimentos.

“Lo voy a hacer por escrito, lo voy a presentar a la ONU, pronto. Ojalá los medios nos ayuden, no hablan cuando no les convienen, ni el conflicto Rusia- Ucrania ni lo que está pasando con Palestina ni con las tensiones en Asia, no hablan. Ya pasó lo de la visita de Pelosi a Taiwán y ya no hay respuesta, sólo operativos de China ¿y ahora qué sigue, qué vamos a hacer?”, expuso.

