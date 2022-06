AMLO reprocha al PAN por abandonar a ‘Alito’ en plena crisis del PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que los dirigentes de la alianza Va por México, en especial los del PAN, que encabeza Marko Cortés, no defiendan a Alejandro Moreno “Alito”, líder del PRI, ante los diversos señalamientos que hay en su contra; primero. por los resultados electorales y segundo, por las pesquisas que realiza la Fiscalía de Quintana Roo por supuesto lavado de dinero y evasión de impuestos.

“Lo que llama la atención de todo esto es que están cuestionado al presidente del PRI y en vez de salir a defenderlo, se quedan callados, son unos ingratos. Ahora ni lo conocen cuando él les dio todo ¿Ha salido este presidente del PAN a defenderlo? ¿No ha salido Diego a defenderlo, Fox, Creel, Calderón? ¡’Alito’, aguanta, el pueblo se levanta!”, ironizó el mandatario federal en su rueda de prensa.

Desde las pasadas elecciones del 5 de junio donde el tricolor perdió sus bastiones, Hidalgo y Oaxaca, diversas voces priistas, como la de sus exdirigentes Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong y Dulce María Sauri, por mencionar a algunos, han manifestado que Moreno Cárdenas debe dejar la dirección del PRI.

Lee: Expresidentes del PRI plantean a Alejandro Moreno dejar dirigencia; él responde que no

A esto se suman, los audios e investigaciones periodísticas que involucran a “Alito” en la compra de terrenos en Quintana Roo y audios donde se le escucha amedrentar a periodistas y en el último caso prometer contratos para la compra de medicinas y otros insumos en los estados donde gobierne su partido.

El presidente de la República volvió a cuestionar la “moratoria constitucional” planteada por Va por México, al considerar que los partidos están llamados a legislar en el Congreso y que abstenerse de su labor sólo es una muestra de que sólo buscan hacer negocios que les reditúen alguna ganancia.

“Si fuese por ellos no habría democracia, es la gente, es el pueblo, entonces se busca una reforma constitucional para que los consejeros sean de inobjetable objetividad, que los elija el pueblo, ahhh, no quieren eso, porque quieren tener a los mismos, ese prototipo de Lorenzo Córdova y demás. ¿Por qué no quieren la reforma (electoral)? Porque ya no va haber plurinominales, porque ya no va haber ‘billullos’, porque van a seguir manteniendo un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones”, señaló.

“El Poder Legislativo está hecho para legislar, entonces si va haber moratoria, no van a aprobar nada, pues mínimo que no cobren, ahora vamos a ver cuando envíe lo de la reforma al horario de verano a ver qué van hacer, y dicen, reformas trascendentes ya no van haber, si los problemas de un país, de México, tuviesen que ver con las leyes, no habría problemas”, reprochó.

