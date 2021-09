AMLO reprocha a opositores por no participar en revocación: ‘¿qué método quieren?’

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a la organización civil Sí por México, encabezada por Claudio X. González, por no participa en la consulta de revocación de mandato y cuestionó si continuarán con la guerra sucia como método para atacarlo.

En su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, el mandatario federal sostuvo que el único medio democrático para dos posturas políticas encontradas es la consulta popular.

“¿Entonces qué tan demócratas son, cómo quieren dirimir las diferencias si el mejor método es el método democrático? Cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide? Pues el pueblo, no (hay que) tenerle miedo a pueblo y que sea el soberano, no los grupos de intereses creados, el extremismo”, dijo López Obrador.

El miércoles, con la entrada en vigor de la ley de revocación del mandato, Sí por México anunció que se abstendría de participar toda vez que la legislación aprobada en el Congreso introdujo el término “ratificación” lo cual, consideró, sólo juega a favor del jefe del Ejecutivo federal.

Lee: Sí por México deja ir revocación; ahora pide a AMLO cumplir mandato sin regateos

De igual forma, la organización opositora alertó que un ejercicio de tales características sólo incrementaría la polarización del país y el ánimo de confrontación. También, pidió a los partidos políticos de oposición y aliados a Sí por México, PAN, PRI y PRD, promover acciones de inconstitucionalidad contra la ley de revocación de mandato.

Al respecto, el titular del Ejecutivo cuestionó sobre cuál sería el método que quiere emplear la oposición para quitarlo del poder.

“¿Entonces cómo es que no están de acuerdo conmigo y me quieren quitar, cuál es medio que van a utilizar, van a seguir con la guerra sucia, por qu´é no participan en la revocación del mandato? Si esta muy mal el país y muy mal el gobierno pues la gente va a decir ‘ya, a Palenque'”, refirió.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información