AMLO respalda a Zaldívar: ‘creo en sus revelaciones sobre Guardería ABC’

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y afirmó que cree en su versión sobre las supuestas presiones que recibió del gobierno del presidente Felipe Calderón entorno al caso de la guardería ABC, donde murieron 49 niños en un incendio.

El ministro de la Corte afirmó que mediante una operación de Estado, el gobierno de Calderón presionó para que se protegiera a los familiares de su esposa, Margarita Zavala, quienes estaban involucrados en el siniestro que costó la vida a los bebés.

Lee: Monreal cuestiona por qué Zaldívar habla de presiones de Calderón 12 años después

En ese sentido, el mandatario federal dijo que quienes cuestionan por qué el ministro guardó silencio durante 13 años, deberían estar pidiendo que los responsables rindan cuentas.

“Lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, es real, le creo. Porque él es una gente recta, lo considero una gente íntegra y a los que están más preocupados por preguntar por qué se calló durante tanto tiempo, por qué ahora, que por qué guardó silencio 13 años en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables. Porque, independiente del tiempo, esto no prescribe”, señaló el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal se pronunció por la transparencia entorno al siniestro en la guardería ABC y que no se proteja a nadie si tiene responsabilidad en los hechos.

Lee: Zaldívar miente al decir que se protegió a mi familia sobre Guardería ABC: Margarita Zavala

“Yo ayer decía, ni modo que el presidente Calderón haya dado la orden de que se quemara la guardería, pues no. O que el presidente Peña haya dado la orden de desaparecer a los jóvenes normalistas, no. Pero al mismo tiempo, entonces, si ellos no ordenaron estos actos inhumanos, no los propiciaron, ¿por qué encubrir?, ¿por qué no transparentar lo que sucedió, decir la verdad?

“Entonces, nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo”, dijo.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube