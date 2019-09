AMLO responde a Trump sobre ‘usar’ a México: no tenemos nada de qué avergonzarnos

Notimex.- Luego de las declaraciones de Donald Trump respecto a que Estados Unidos “usa” a México para proteger la frontera común, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que “no tenemos nada de qué avergonzarnos” y nuestro país tiene la mano abierta y tendida a todos los gobiernos del mundo.

“No tengo ningún problema de conciencia (…), no se preocupen, nosotros sin exageraciones, representamos, con dignidad a nuestro país y no tenemos nada de qué avergonzarnos”, manifestó en Palacio Nacional en su conferencia de prensa matutina.

El Ejecutivo federal reiteró que su gobierno defiende la soberanía de México y que no quiere la confrontación; “tenemos la mano franca, abierta, tendida a todos los gobiernos del mundo y abrazamos a todos los pueblos del mundo”.

TE PUEDE INTERESAR: Estoy usando a México para proteger nuestra frontera: Trump

Sostuvo que de manera especial, a México le interesa mantener una buena relación y una buena vecindad con Estados Unidos, que haya cooperación para el desarrollo y respeto mutuo.

En México no nos metemos en asuntos internos de otros países porque no queremos que lo hagan con México; se aplica el principio de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos, puntualizó.