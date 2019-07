AMLO revelará planos del departamento que habitará en Palacio Nacional

Notimex.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que mañana dará a conocer en su conferencia matutina los planos del departamento que habitará en Palacio Nacional, aunque no precisará su ubicación, “porque si no, no me van a dejar descansar”.

Detalló que el lugar de 300 metros cuadrados lo mandó a construir el expresidente Felipe Calderón y lo mantuvo el exmandatario Enrique Peña Nieto, cuenta con tres recámaras, sala-comedor, cocina y baño; sin embargo, una de las habitaciones se convertirá en estudio.

“Van a ser dos y un estudio, porque necesito escribir, estamos los dos acostumbrados a eso, Beatriz y yo. Tenemos nuestros libros de consulta, libros de cabecera y mis escritos, y ahora que estoy ya empezando a escribir este libro de economía moral, necesito tiempo”, comentó el mandatario federal.

Refirió que escribir el libro o su trabajo diario no lo hace solo en la oficina, sino que también aprovecha los vuelos o traslados en carretera, “cuando se puede”, pero a su juicio lo mejor es aislarse y escribir, y para ello necesita un espacio.

“Mañana ya les traigo el plano y todo. Y ahí lo único que les voy a pedir es que imaginen ustedes dónde está, porque si no, no me van a dejar descansar”, indicó López Obrador.

Recordó que, antes, los políticos vivían en casas muy grandes, como la que le decomisaron al ciudadano chino-mexicano Zhenli Ye Gon, en Lomas de Chapultepec, con un valor comercial de 900 millones de pesos y 1,500 metros cuadrados de construcción, misma que -dijo- perteneció a un político cuyo nombre no quiso revelar.

