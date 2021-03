AMLO revivirá Zonas Económicas Especiales en el Tren del Istmo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que en torno al proyecto del Tren del Istmo se generarán polos de inversión con beneficios fiscales, muy similares a las Zonas Económicas Especiales (ZEE), programa que ordenó eliminar en el primer año de su administración.

Tras su llegada al poder, instruyó la eliminación de las siete ZEE, creadas en 2017, con el argumento de que no habían podido operar por no cumplir con los requisitos legales además de que no se registraban aún inversiones productivas en ninguna de ellas.

“Desde sus Declaratorias como Zonas Económicas Especiales las mismas no han podido operar, en virtud de que a la fecha no se ha otorgado permiso o asignación alguno como Administrador Integral por no haberse cumplido los requisitos legales”, señaló el decreto por el que se crearon.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a lo largo de la ruta del Tren del Istmo se crearía una decena de polígonos de desarrollo con sendos parques industriales en los que se fomentaría la inversión y la creación de empleos.

“Las empresas que se instalen en estos parques industriales reciban subsidio, apoyo, que se les reduzca, se disminuya el IVA, como lo estamos haciendo en la frontera norte, a la mitad, que en vez de pagar 16% paguen el 8%; y lo mismo el Impuesto Sobre la Renta, bajarlo al 20%“, dijo el viernes AMLO en la supervisión de la obra en Coatzacoalcos.

“Yo quisiera que, en tres meses, que voy a regresar al Istmo, ya pueda yo firmar el decreto de estímulos fiscales para los 10 parques industriales. Eso sería el compromiso, que en tres meses podamos firmar ya los estímulos fiscales para que se instalen las plantas y se empiecen a generar empleos en esta región del país”.

Sin embargo, estas condiciones fiscales benéficas son muy similares a las del programa de las ZEE, creadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que el actual mandatario eliminó por decreto en noviembre de 2019.

Aquel programa consideraba crear estos polos de desarrollo en 7 puntos: Progreso, Yucatán; Puerto Chiapas; Dos Bocas, Tabasco; Lázaro Cárdenas, Michoacán en conjunto con La Unión, Guerrero; Seybaplaya, Campeche; así como Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, por donde pasará este tren.

“Las Zonas Económicas Especiales son áreas delimitadas geográficamente que ofrecen un entorno de negocios excepcional, estimulan la inversión y la actividad económica por medio de un atractivo paquete de incentivos; ya sea Fiscales Federales, por ejemplo, en materia de IVA, Impuesto Sobre la Renta, cuotas obrero-patronales, capacitación y el establecimiento de un régimen aduanero especial.

“Por su parte, los gobiernos de estados y municipios otorgarán, de acuerdo con sus capacidades, incentivos en materia de impuesto sobre nómina, predial, entre otras facilidades. Otros incentivos, diversos a los fiscales, son los programas de capacitación de la fuerza laboral, el fortalecimiento del capital humano, el impulso al emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. Adicionalmente, la Banca de Desarrollo otorgará financiamiento a las empresas”, explicó el Gobierno de la República.

Tras una iniciativa presentada ente el Congreso en 2015, las Zonas Económicas Especiales contaron con un marco regulatorio a nivel federal en 2016 a través de una Ley promulgada en junio de ese año.

Mediante 3 decretos publicados en septiembre y diciembre de 2017 así como en abril de 2018, se crearon las ZEE primero de Chiapas, Veracruz y Michoacán-Guerrero; luego las de Yucatán y Oaxaca; y finalmente la de Tabasco.

En su conferencia matutina, el mandatario detalló que estas acciones también contemplan mejoras en el tren de Ixtepec, Oaxaca a Tapachula, Chiapas, muy cerca de donde se encuentra Puerto Chiapas.

En lo que va de la administración, el gobierno de AMLO ha emprendido proyectos en las zonas donde se instalarían las ZEE, como en Dos Bocas con la refinería; el propio tren del Istmo entre Coatzacoalcos y Salina Cruz; así como el Tren Maya, que tendrá impacto en la zona del norte de Yucatán, cercana al puerto de Progreso.

