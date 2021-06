AMLO prevé que SCJN no apoye ampliación de mandato de Zaldívar

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que será muy difícil que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apoye la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar, pues la mayoría de los ministros fueron puestos cuando la política estaba “al servicio de las minorías”.

En su conferencia diaria, el mandatario indicó que las reformas judiciales que aprobó el Congreso incluyen la ampliación de dos años del mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual –dijo– no es una reelección.

Esta mañana, Zaldívar activó la consulta con sus colegas del Pleno de la Corte para determinar su la ampliación de su presidencia es constitucional o no.

Al respecto, López Obrador reiteró que es necesario que Zaldívar se quede al frente del Poder Judicial porque es el único que puede hacer los cambios en el Poder Judicial.

“No es reelección (la de Zaldívar), es que termine en el 2024 como va a terminar, pero sólo como ministro (y no como presidente) en el caso de que no lo apoyen los otros ministros, que es muy difícil que lo apoyen, ojalá me equivoque, porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen, donde la política estaba al servicio de las minorías, no al servicio del pueblo. Con libertad, con autonomía, que el Poder Judicial decida”, dijo el mandatario.

“Lo considero (a Zaldívar) un hombre íntegro y una gente honesta, que es la única posibilidad, en este caso, porque las instituciones tiene que ver mucho con las mujeres y hombres que las dirigen, de reformar el Poder Judicial. Según mi punto de vista, pasa, porque se mantenga el ministro Zaldívar, no solo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que es el organismo que puede limpiar el Poder Judicial de jueces corruptos, que no están al servicio del pueblo”, añadió.

El titular del Ejecutivo comentó que se requiere una reforma al Poder Judicial, la cual ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, y enfatizó que si “siguen dominado los mismos”, no habrá esperanza.

“No hace falta argumentar mucho, es cosa de ver las decisiones de los jueces en los últimos tres meses: la libertad de delincuentes, de grupos que se dedican a actividades ilícitas, delincuencia llamada organizada y delincuencia organizada de cuello blanco, que se ampara a los delincuentes”, acusó.

