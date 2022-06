AMLO se desmarca de ‘amenaza’ a Alejandro Moreno por parte de la Segob

Luego que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de amenazarlo a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para que su partido votara a favor de la reforma eléctrica, el mandatario federal se desmarcó este miércoles de los señalamientos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal consideró que este tipo de señalamientos se deben a los tiempos políticos por la cercanía de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo en seis estados del país.

“No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de moral, y tiene que ver pues con la polémica que existe actualmente, además estamos en vísperas de elecciones, pero yo no me meto en eso”, sostuvo el presidente de la República.

Ayer, el exgobernador de Campeche, reunido en el CEN del tricolor, reveló un audio donde sostiene una conversación con el coordinador del partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, y a quien señaló de haberle transmitido un mensaje intimidatorio por parte del gobierno federal.

Ahí, Velasco supuestamente le dijo a Moreno Cárdenas que a petición del “número dos” del gobierno federal se veía obligado a alertarlo de que si no cooperaba con la reforma eléctrica se irían “con todo en su contra”.

Al respecto, López Obrador aseguró que tiene más de tres años que no convive directamente con el legislador del verde y que su último saludo se efectuó el pasado 21 de marzo en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“No quiero hablar de eso y menos hoy, a lo mejor pasando las elecciones ya hablo, pero hoy no”, señaló.

Anoche, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, exhibió un audio donde presuntamente “Alito” planea realizar operaciones financieras para evadir impuestos.

