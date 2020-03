AMLO se sometería a prueba de Covid-19 en caso de ser necesario

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que acatará las ordenes de autoridades sanitarias, incluso en el caso de que consideren necesario ser sometido a un análisis médico para descartar que es portador del coronavirus Covid-19.

Esta mañana en su conferencia diaria, fue cuestionado en torno a esta posibilidad debido a que por la naturaleza de sus actividades tiene contacto con personas extranjeras y de diversas partes del país.

“Me ajusto al protocolo de salud, es muy buena la pregunta, porque si hace falta entonces yo me hago la prueba del Coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos responsables. Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud público en manos de técnicos, de médicos de científicos porque si se deja en manos de polìtiqueros que es lo peor”, señaló.

Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, explicó que es “descabellado” pensar que es necesario hacer pruebas preventivas para muchas más personas incluido el presidente de México, debido a que “así no funciona la vigilancia epidemiológica”.

“Hace aproximadamente 10 días,y esto inició a partir de que Estados Unidos aumentó sus medidas de restricción, creció esta idea de que todo mundo tiene que hacerse la prueba y entró una idea carente de todo sentido técnico de que México tiene pocos casos porque no hace pruebas, no tiene sentido, así no funciona la vigilancia epidemiológica”, apuntó.

Incluso señaló que, desde un punto de vista pragmático, si el presidente sufre el contagio de este virus se recuperaría espontáneamente.

“Afortunadamente goza de buena salud, aunque pase de los 60 años no quiere decir que es una persona de especial riesgo. Una cosa muy pragmática es que casi seria mejor que padeciera Coronavirus, porque lo más probable es que se fuera a recuperar espontáneamente e y va a quedar inmune”.

El ejecutivo federal también dijo que suspenderá sus giras y actividades públicas en el momento en el que se lo indiquen las autoridades sanitarias se lo ordenen.

Sin embargo, López-Gatell reiteró que estás medidas no son necesarias porque el país aún se encuentra en Fase 1 de la expansión del contagio.

“Ahorita estamos en la Fase 1, nos aproximamos al punto de inflexión que se refiere a la cantidad de casos por día puedan crecer más aceleradamente (…) y va a haber un momento en el que concentraciones masivas de menor tamaño puedan cancelarse y las más grandes podrían fragmentarse”, detalló López-Gatell.

