AMLO señala que Norma Piña, presidenta de la SCJN, debería ir a juicio político

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, debería ir a juicio político por no resolver dos expedientes de pago de impuestos por 35,000 millones de pesos (unos 1,778 millones de dólares).

“¿Qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político, pero si hacemos eso imagínense, si ya fueron a la OEA (Organización de Estados Americanos), ¡uy, qué miedo!, ahora irían a quejarse con el rey de España o al Departamento de Estado de Estados Unidos. Es evidente que violan la Constitución”, señaló López Obrador durante su rueda de prensa.

El gobernante acusó así a Piña de entregar a un ministro que “siempre ha defendido a potentados” un expediente por entre 30,000 y 35,000 millones de pesos (1,524 millones o 1,778 millones de dólares) con el que se buscaba evitar el pago de impuestos de una empresa que, aunque no mencionó, alude al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de una televisora, Banco Azteca y de Grupo Elektra.

Juicio político contra Piña haría pensar que es una persecución contra ella: AMLO

Recordó que estas impugnaciones son “cosa juzgada” y que ambos expedientes ya habían pasado por la Corte, donde se resolvió que no eran competencia de los ministros, por lo que se fueron a un tribunal que determinó que se debían pagar esos impuestos, pero tras otro recurso legal el expediente volvió a la Corte.

“Si no resuelven antes de que yo termine (el 1 de octubre), ahí se los encargo, nada más para que le den seguimiento, que no se olvide, porque están pensando que si pasa el tiempo ya no sucedería nada”, acotó.

Señaló que la solicitud de juicio político contra Piña daría pie a pensar que su Gobierno realiza una persecución contra ella, por lo que ha decidido no seguir ese camino.

En los últimos días, trascendió que Piña admitió los dos recursos, una impugnación por un crédito fiscal de 18,455 millones de pesos (937 millones de dólares), por emisión de pago de impuestos del año 2013, y otro de un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos (72.72 millones de dólares) que data de 2008.

El primer caso se turnó al ministro Alberto Pérez Dayán, de la Segunda Sala de la Corte, que propondrá una resolución y someterá a votación de sus pares el caso, por lo que lo resolverán los cinco ministros integrantes de la Sala, y no todo el peno con los 11 ministros.

El caso del crédito fiscal de 2008 lo analizará la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien deberá proponer un proyecto para que ella y sus cuatro compañeros lo discutan y voten.

Con información de EFE

