En México hay casi 3,500 sindicatos registrados a nivel federal, pero quien recientemente ha hecho de la mejora salarial en este país una causa internacional ha sido un gremio canadiense.

Jerry Dias, presidente nacional del mayor sindicato de Canadá en el sector privado, Unifor, saltó a la palestra el año pasado a raíz de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En su participación en las negociaciones, denunció la pasividad del equipo negociador mexicano ante la brecha salarial que existe entre trabajadores de los tres socios del tratado.

Forbes México habló con Dias para conocer su opinión sobre el rumbo que van a tomar las negociaciones del TLCAN ahora que el equipo negociador de México que exhibe la bandera de Morena.

Usted tuiteó que el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era un “game changer” (punto de inflexión) en el país, ¿por qué?

– Vemos con buenos ojos al nuevo presidente (de México). El anterior traicionó a los mexicanos, estaba en los bolsillos de las empresas y se preocupaba más por los beneficios que por mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos.

The elxn of @lopezobrador_ is a game changer in Mexico. #AMLO has vowed to address worker poverty and inequality in international trade deals. #ABetterNAFTA.

— Jerry Dias (@JerryPDias) July 2, 2018