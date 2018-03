AMLO solicitará a Peña detener contratos petroleros

En el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera, Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que después de su triunfo electoral, solicitará a Enrique Peña Nieto detener los contratos entre el gobierno y empresas privadas en materia energética.

“Sobre todo voy a pedirle que ya se detenga la entrega de las costas de Yucatán y de Quintana Roo, que no deben utilizarse para la explotación petrolera porque se trata de una de las regiones turísticas más importantes del país, el turismo, que ha crecido y que no debe de destinarse esa región del país para la explotación del petróleo, para evitar que haya contaminación y se aleje el turismo. Voy también a pedirle que no se entreguen campos petroleros ni en tierras ni aguas someras”, apuntó.

Acompañado de la Claudia Sheinbaum, candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, AMLO se comprometió a que durante los tres primeros años de su sexenio se trabajará para evitar el refinamiento del petróleo en el extranjero.

“Vamos a dejar de comprar gasolinas en el extranjero porque se van a rehabilitar las seis refinerías existentes y dos grandes refinerías, una en Campeche y otra en Tabasco, ya no vamos a vender petróleo crudo extranjero. No hay justificación para que la gasolina en México esté más cara en Estados Unidos y más cara en México que en Guatemala en donde no tienen petróleo”, apuntó.

Aseguró que el gobierno de Peña Nieto mintió cuando dijo que se iba a incrementar la producción petrolera con la reforma energética, al montar una guardia de honor en el monumento al general Lázaro Cárdenas, ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México esta mañana.

“Decían los funcionarios de gobierno que para este año se iban a estar produciendo 2,800 millones de barriles diarios y la producción actual es de 1,800 millones y no se está trabajando en exploración ni en perforación de pozos, está en total abandono la industria petrolera”, explicó.

Cuestionado por los representantes de los medios de comunicación respecto al registro de la candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, AMLO señaló que el INE no está actuando de manera incorrecta al permitir ese registro por el número de firmas inexactas y la permisiva con candidatos acusados de corrupción.

“Están en falta (los candidatos) del PAN y el PRI, no cumplen con los requisitos porque tienen antecedentes de corrupción, esa es la verdad. Entonces opinó que no sea el INE tan exigente con unos y tan laxo con otros que se de oportunidades a todos y que sean los ciudadanos que decidan en la elección”.