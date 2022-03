AMLO sugiere a Argentina prorrogar pago de deuda con el FMI

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió este jueves al Congreso argentino aceptar la prórroga que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha negociado con el presidente Alberto Fernández para reestructurar una deuda de 45 mil millones de dólares y no caer un impago.

“Si me preguntaran mi opinión, diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria que el Fondo Monetario Internacional les dé facilidades, pero que no se llegue al extremo de declarar el no pago, la incapacidad de pago, porque eso no ayuda a Argentina ni al resto de las economías del mundo”, expuso López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario federal leyó una carta que envío a su homólogo sudamericano en la que le manifestó su respaldo en medio de lo que calificó es una desmedida campaña mediática que ha emprendido la clase conservadora de su país en contra de estos acuerdos.

“Sabemos que estás enfrentando una envestida de la élite conservadora de tu país que en mayor o menor medida como en cualquier lugar del mundo se caracteriza por la deshonestidad e hipocresía.

“Recibiste un país en bancarrota por la decisión irresponsable de tu antecesor de endeudar sin límites al pueblo de Argentina en complicidad con gobiernos y organismos financieros internacionales”, narró el mandatario mexicano.

El tasbasqueño hizo un llamado a que FMI y gobiernos extranjeros acepten su responsabilidad entorno al endeudamiento desmedido en Argentina producto de otras administraciones como la de Mauricio Macri, quien durante su gestión solicitó al fondo alrededor de 57 mil millones de dólares en 2018 a fin de blindar a su economía de una crisis; no obstante, dichos planes fallaron y Argentina se sumió en la recesión con una alza en los precios.

De acuerdo con EFE, Argentina debe pagar 17 mil 500 millones de dólares bajo un esquema de pago acordado en 2018 al FMI y que en estos momentos es incapaz de solventar.

El riesgo país de Argentina caía 14 unidades a 1,889 puntos, según operadores.

