AMLO sugiere a Biden establecer tope máximo al precio de la gasolina para evitar abusos

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, establecer un tope máximo en el precio de los energéticos como la gasolina o el gas y con ello evitar una escalada de los precios derivados de los altos costos que tiene el petróleo crudo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“Nosotros no tenemos ese problema porque producimos el petróleo y procesamos la gasolina y Pemex distribuye el 90% de la gasolina y nosotros tenemos más capacidad para control de estos energéticos que son estratégicos, allá no.

“Pero sí, pueden ellos tener control, si establecen un precio máximo, lo que hicimos con el gas. Se acuerdan cómo estaba lo del gas para arriba, porque esto que él plantea: cómo es posible que en una situación de crisis aprovechen para sacar ventajas a costa de los consumidores, lo que él mismo plantea”, explicó López Obrador.

Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Joe Biden criticó que los distribuidores de gasolina en su país mantengan los altos precios en las gasolinas aunque los costos internacionales del petróleo crudo están a la baja.

Expuso que aunque el barril de petróleo se encuentra en 96 dólares, el galón de gasolina en Estados Unidos alcanza los 4.31 dólares, mientras que en otros años, con el mismo costo del crudo, el galón del hidrocarburo se mantenía en los 3.71 dólares.

“Sí al libre mercado, pero que no abusen porque si no es la libertad del zorro en el gallinero. Además, preguntarse y entonces para qué está el Estado, el estado no debe incumplir su responsabilidad social. El Estado está para proteger a las personas. Entonces no es dejar todo al mercado porque suceden todas estas cosas que está planteando ahí”, comentó.

En ese sentido, sostuvo que su gobierno no aplicará un cierre de fronteras a los ciudadanos estaounidenses que busquen comprar gasolina en México donde se aplica un subsidio a los combustibles lo que mantiene una aparente estabilidad en su precio.

“No vamos a cerrar la frontera, también lo informo, porque están llegando a cargar de los estados vecinos, que son nuestros hermanos también. Y en la frontera no está en 22 pesos, está a 16 y a 17 pesos nuestra gasolina”, comentó.

