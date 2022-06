AMLO ve presidenciables en 2024 a priista Alejandro Murat y a panista Mauricio Vila

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, y el de Yucatán, el panista Mauricio Vila, como posibles candidatos a la presidencia por sus partidos.

“Me preguntaban que si el gobernador de Yucatán, Vila, dije sí. Seguramente me quieren preguntar de Alejandro (Murat), también (es presidenciable). Que no haya tapados, todos tienen esa posibilidad de participar, nada más si se tiene una responsabilidad, nada más es cumplir con la gente. Este es un consejo: si se dedican a hacer campaña y tienen una responsabilidad, la gente los va a castigar porque el pueblo es mucha pieza, se da cuenta de todo, está muy avispado nuestro pueblo, muy consciente, no se deja manipular”, dijo el mandatario.

Al ser cuestionado si tenía información sobre un vehículo que presuntamente circula por las calles de Nuevo León, el cual trae la imagen del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el mandatario federal respondió que no sabe nada sobre ello, sin embargo, entre risas señaló que no debe haber “tapados” para la candidatura presidencial en 2024.

“No tengo información, no sé. Lo que he dejado de manifiesto es que ya no hay tapados. Esa es una práctica antidemocrática, de la época del dedazo. Entender que de acuerdo a la Constitución, todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados, y nada de que ‘el que se mueve, no sale en la foto'”, mencionó en la mañanera.

Reiteró que quienes sean servidores públicos y busquen alguna candidatura, trabajen 16 horas al día, y de las restantes, tres las usen para sus intereses políticos y cinco para dormir.

López Obrador recomendó que si trabajarán menos de 16 horas, no tengan cargos públicos.

“Adán (Augusto López) es de primera , mi paisano, extraordinario secretario de gobernación, me ayuda mucho. Claudia (Sheinbaum) es trabajadora, inteligente, honesta. Marcelo Ebrard me está representando en la Cumbre (de las Américas) con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de Mexico, un político profesional. Tatiana Clouthier, su tradición política, hija de uno de los políticos opositores más importantes de este país: Manuel Clouthier”, comentó.

