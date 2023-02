AMLO veta a Nuevo León para Tesla: ‘si no hay agua no hay permisos’

El panorama para que una de las empresas automotrices más importantes del mundo se instale en el norte del país parece nublarse pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si no hay agua en Nuevo León no habrá permisos para que Tesla se instale en esta entidad.

“Si no hay agua, no, no habría posibilidad, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea no es factible. No podemos seguir con la misma política.

“No podemos hacer lo de La Laguna, que se opta por la siembra de la alfalfa que ocupa mucha agua para la producción de leche y se desarrolla económicamente, la industria lechera es ejemplar, Lala, sin embargo no sólo por ellos, la alfalfa, la minería se va agotando el agua los acuíferos, entonces cada vez hay que perforar a más profundidad y entonces ya el agua que está a mayor profundidad es agua con arsénico”, sentenció el mandatario federal en su conferencia de prensa de este viernes.

Como lo hizo hace algunos días, el mandatario federal insistió que las empresas que busquen instalarse en México deben considerar en sus planes aquellas regiones del país que puedan garantizar el abasto de agua y otros servicios, como el sureste del país.

La semana pasada, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, emanado del partido Movimiento Ciudadano, afirmó que en los próximos días Tesla anunciaría su llegada al estado, el cual colinda con Texas y es el polo industrial del país.

El secretario de Economía del Gobierno del estado de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, sostuvo que el tema del agua no afectará a las inversiones que lleguen al estado.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal explicó que, por ahora, la otra opción para instalar la planta de Tesla es Hidalgo, en la zona cercana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), o el Estado de México.

