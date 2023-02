AMLO vetará ley que propone cuadruplicar multas por injuriar al presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que si se aprueba una ley que propone cuadruplicar las multas por lanzar injurias contra el jefe del Ejecutivo federal, misma que se discute en la Cámara de Diputados, la vetará, pues él está a favor de la libertad de expresión.

“Está como, me sorprendió ayer, que autorizan en la Cámara (de Diputados) que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso, no lo necesito, lo voy a vetar. No, libertad de expresión”, sostuvo el mandatario federal.

Ayer, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara baja, encabezada por el priista Alejandro Moreno “Alito”, aprobó cuadruplicar las multas cuando se lancen “injurias” al presidente de la República.

La modificación aprobada es al artículo 33 de la Ley de Delitos sobre la Imprenta, en la que se establece que los ataques al orden o a la paz pública se castigarán con la pena de seis meses a un año y medio de prisión y una multa de 5 a 40 Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuando se trate de injurias al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Lo anterior significa que las sanciones dependerán del valor de la UMA. Actualmente, equivale a 103.74 pesos, por lo que la sanción para este año sería de 518.7 a 4,149.6 pesos; es decir, las multas se cuadruplicaron porque la legislación actual contempla una multa de 100 a 1,000 pesos en el año en curso.

