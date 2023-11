AMLO viaja a la APEC: cercanía con Biden y roces con Perú y China

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viaja este miércoles al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) con la meta de hablar de migración con el estadounidense Joe Biden, y entre roces con el gobierno peruano de Dina Boluarte y con China por el comercio y el fentanilo.

La asistencia de AMLO también destacará por ser apenas su séptimo viaje al exterior tras casi cinco años de mandato y por ser la primera vez que participe en un foro multilateral de tal magnitud, con más de 20 líderes reunidos este jueves y viernes en San Francisco.

AMLO ha generado expectativa porque se reunirá, por primera vez, con el presidente de China, Xi Jinping, con el que tendrá “una agenda abierta” y tratarán “los temas que consideren”, según expresó en su conferencia matutina de este miércoles.

China, comercio y fentanilo

AMLO advirtió en diciembre de 2021 que “si no hay un fortalecimiento de la economía de América del Norte y de América, China va a tener el dominio económico comercial, del mundo”, algo que consideró que no es “conveniente”.

En mayo afirmó “tener pruebas” del tráfico ilegal de fentanilo desde China, por lo que urgió su cooperación para combatir el tráfico de esta droga y sus precursores químicos provenientes de Asia ante la presión de Estados Unidos.

“Es buena la relación (con China), tenemos buena relación con todos los gobiernos, y yo les voy a informar, y van a ver que vamos a traer buenas noticias”, sostuvo poco antes de viajar.

Lee: APEC: manifestantes toman las calles previo a reunión entre Biden y Xi Jinping

Con Biden, el tema de migración

Por otro lado, uno de los principales objetivos de AMLO será reunirse con Biden el viernes, cuando le presentará la propuesta alcanzada tras la cumbre migratoria que albergó México el 22 de octubre con Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela, que concluyó con un rechazo a las “medidas coercitivas” y la petición de más alternativas legales para la migración.

“Ahora que voy a Estados Unidos voy a tratar el tema con el presidente Biden. Quiero seguir insistiendo en que se apruebe un plan de ayuda a los pueblos de América Latina y del Caribe”, adelantó AMLO el lunes.

Además de encontrarse con Biden, con quien también hablará de narcotráfico y comercio, AMLO hablará tras la inauguración de la APEC con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el otro socio del TMEC.

Te puede interesar: AMLO busca mayor cooperación entre EU y China tras reunión en la APEC

Y, también el jueves, tendrá una reunión con Fumio Kishida, el primer ministro de Japón, cuyos empresarios han mostrado un interés por México ante el fenómeno de relocalización de cadenas o “nearshoring”.

Por el contrario, AMLO avisó que evitará acercarse a la presidenta de Perú, con quien evitará aparecer en fotografías por considerarla “espuria” tras la destitución del ahora exmandatario peruano Pedro Castillo (2021-2022).

“Ojalá que no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú”, expresó el jueves pasado.

Con información de EFE

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado