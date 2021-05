AMLO visita zona siniestrada en refinería de Minatitlán, pero no L12

En una gira de trabajo por el sureste del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la refinería de Minatitlán, en Veracruz, que hace un mes se incendió y obligo a detener su producción.

El 8 de abril, un tanque de la refinería se quemó, pero pudo ser sofocado por trabajadores de Pemex y sistemas de Protección Civil estatal, sin embargo, obligó al paro de labores en el complejo.

El mandatario federal resaltó que gracias a la pericia de los ingenieros de Petróleos Mexicanos (Pemex), el complejo se pudo echar a andar de nuevo y ya produce gasolinas.

“Ahora los trabajadores, los técnicos de esta refinería ya han echado a andar de nuevo las plantas y ya se está produciendo gasolina. En un mes, esto es excepcional, por eso estamos aquí, vamos a rehabilitar, a modernizar todas las refinerías vamos a seguir rescatando a Pemex”, dijo el jefe del Ejecutivo en un video posteado en redes sociales.

“Lo he dicho muchas veces y lo repito, el petróleo no es del gobierno, ni siquiera del Estado, el petróleo es de la nación, es el pueblo de México”, sostuvo.

Este acto, le valieron críticas al tabasqueño quien ayer, durante su conferencia matutina, descartó visitar a las familias de las víctimas del accidente de la Línea 12 del Metro ya que sólo contribuiría al show, lo que, consideró, es un acto del conservadurismo.

“No es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. ¡Al carajo ese estilo demagógico, hipócrita! Eso tiene que ver con el conservadurismo”, dijo.

