AMLO y Biden conversarán sobre consultas de la política energética de México

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador informó que hoy tendrá una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden, en medio de las consultas, en el marco del Tratado Comercial con Canadá (T-MEC), sobre la política energética de México.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo que su administración no busca la confrontación con sus socios comerciales y confío que el periodo de consultas concluya sin mayores tensiones.

Cabe señalar, que en diciembre, los tres líderes de América del Norte se reunirán en México.

“Nosotros no queremos pleito y tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar conmigo el presidente Biden. Si fuesen mal las relaciones pues no se procurarían estos encuentros y conversaciones”, dijo el tabasqueño.

-¿Pero la controversia se mantiene?, se le cuestionó.

-Sí, estoy seguro de que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia de energía, petrolera y de litio, eso no está en negociación y sujeto a ningún tratado, es una cuestión de principios”, afirmó.

La semana pasada, López Obrador afirmó que Estados Unidos se desistió de solicitar un panel tras la queja que presentó, en julio, en materia de política energética.

“Ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se busca un acuerdo, un arreglo, que no haya confrontación”, comentó.

No obstante, ayer, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que continúa el proceso de consulta para determinar si se llega a un panel entorno a las diferencias con México en materia energética.

”La consulta sigue, eso no ha cambiado”, dijo ayer Salazar.

