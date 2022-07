AMLO y Biden resolverán inquietudes y ‘temblores’ económicos: Ken Salazar

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden de los próximos días servirá para resolver las inquietudes y “temblores” expuestos por los empresarios en materia económica, así como otros problemas como la migración y el tráfico de drogas como el fentanilo.

“La reunión que viene entre los presidentes es de mucha importancia, porque sí hay inquietudes y se tienen que poner esas inquietudes en la mesa”, comentó.

Si las inquietudes no se ponen en la mesa, pues no se van a resolver “y no nos podemos perder del camino”, manifestó el diplomático durante las Juntas Binacionales 2022 México-Estados Unidos organizadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Agregó que se deben resolver muchas cosas, incluso temas y oportunidades de la economía, que enlaza a México y Estados Unidos.

“El camino es que se deben resolver los problemas, porque son servidores del pueblo los dos presidentes, Esteban Moctezuma, yo y los demás”, comentó.

“Muchos de ustedes (empresarios), desde que llegué aquí hace 10 meses me han dicho varias veces todas sus inquietudes y los ‘temblores’, a veces que son hasta más que ‘temblores’ que pasan en México de lo que pasan en Estados Unidos”, expresó Ken Salazar.

Sin embargo, “yo sigo teniendo la misma confianza y el mismo optimismo con el que llegué hace 10 meses aquí a México”, expuso el embajador de Estados Unidos.

Los empresarios y las empresas creen en la relación entre México y Estados Unidos, por lo que es un tiempo importante para el comercio, explicó el diplomático.

“Se está definiendo la relación en estos meses y estos años, la cual va definir el siglo que viene y el año que viene”, expuso Salazar.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se tiene como “marco durable”, algo que no lo tenemos en otros sectores como el sector de energía y el cambio climático, expresó.

“La oportunidad de nosotros es llegar a marcos durables que no van a depender de quién esté en el poder en cualquier nación. Lo celebramos en el T-MEC, que no será perfecto, pero eso nos enlazó para siempre y se celebra por donde quiera”, dijo Ken Salazar.

A México y Estados Unidos les falta hacer muchas cosas en la mejora de la seguridad, la cual debe lograrse de manera compartida y con mucho trabajo, apuntó.

“La seguridad aquí en México nos afecta a todos, incluso a ustedes las empresas, pero también a Estados Unidos nos está afectando mucho lo qué pasa con el fentanilo, lo que pasa con las armas, lo qué pasa con el traficante de personas, eso se tiene que resolver y poner en un marco más durable”, señaló el diplomático.

El embajador de Estados Unidos en México afirmó que se requiere encontrar soluciones conjuntas para frenar los flujos migratorios, sobre todo por los hechos que a diario se registran y se ve en “las noticias todos los días como lo he dicho muchas veces: Te quiebra el corazón”.

“Lo que está pasando con este flujo de migrantes que nunca se había visto en la historia, ahí también se requiere un marco durable, y México y EU lo tienen que resolver juntos”, añadió.

“La realidad es que también es una cosa políticamente muy difícil, ustedes lo han visto en los Estados Unidos, pero se tiene que hacer, y no nos podemos olvidar del objetivo ahí de llegar a soluciones”, concluyó el embajador de Estados Unidos en México.

