Analista Jorge Alcocer interpone queja ante el INE por spot con niños

El analista político, Jorge Alcocer Villanueva, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la difusión de un spot en que los candidatos presidenciales, personificados como niños, llaman a votar el próximo primero de julio por el aspirante que apoye la reforma educativa.

La queja dirigida contra la organización Mexicanos Primero y la empresa Televisa, solicita “la implementación inmediata de medidas cautelares”, lo que significa que el spot sea retirado del aire.

Alcocer argumenta que se violan el artículo 41 de la Constitución y el 447 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en los que se prohíbe expresamente a particulares y personas morales la contratación de propaganda en radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.

En el video de apenas un minuto de duración, se muestran a cinco niños disfrazados de los candidatos presidenciales: Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, y Margarita Zavala. Con acentos y frases características de los aspirantes, los menores piden una educación que cumpla sus sueños, “no los de los políticos”.

Lo mismo se ve a un pequeño Ricardo Anaya diciendo que es “insulting and unacceptable” que los maestros no se preparen, que, a una versión infantil de AMLO, con acento tabasqueño, exigiendo una educación “que no la tenga ni Obama”. De igual manera se observa a niños interpretando a Meade, Margarita y “El Bronco” pidiendo preparación para los profesores y que se les permita aprender a aprender.