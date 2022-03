Analiza gobierno federal dar IMSS a periodistas independientes

A fin de combatir la precariedad laboral y apoyar a los periodistas independientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que su administración analiza destinar una parte del presupuesto destinado a la publicidad oficial para que sean inscritos a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que esta propuesta es para apoyar a los comunicadores que ejercen el periodismo de manera independiente o por sus propios medios y que no pueden acceder a la seguridad social.

“Estamos viendo la forma en que se le pueda garantizar la seguridad social a periodistas destinando una parte de el presupuesto de publicidad que tiene el gobierno, ya no es mucho, ya no es como antes, pero aquí nos puede alcanzar para pagar una especie de prima, una especie de cuota y garantizar la seguridad social de los periodistas que no cuentan con ella”, comentó.

“En la mayoría de los medios sí tienen seguridad, sí hay seguridad social, tienen cuando menos hay seguro, esto es porque hay muchos periodistas independientes, vamos a decir, que ellos mismos son sus patrones, viven al día y no tienen para la seguridad social”, explicó.

Durante el primer trimestre del año, y con el asesinato de ocho periodistas a cuestas, el gobierno del tabasqueño ha sido criticado ampliamente por la alta violencia que se ejerce contra los informadores.

Incluso, esta situación ha derivado en condenas del Parlamento Europeo y del gobierno de Estados Unidos, que han pedido al presidente López Obrador se responsabilice por estos hechos e indague de manera rápida los motivos que han llevado al homicidio de los periodistas.

