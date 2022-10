Analizan potencial asegurador a nivel mundial￼

MAPFRE Economics realiza desde 2018 el GIP-MAPFRE, Índice Global de Potencial Asegurador que se calcula para 96 mercados de seguros, tanto desarrollados como emergentes y tiene por objeto medir el espacio asegurable en todo el planeta mediante la creación de una métrica que sintetiza los mercados que ofrecen un mayor potencial asegurador en el medio y largo plazo.

Los estudios que analizan el tamaño y evolución de la Brecha de Protección del Seguro (variable analítica en la que se basa el índice), así como los factores de los que esta depende, permiten no solo identificar las áreas geográficas con mayor potencialidad para el desarrollo de la actividad aseguradora a nivel mundial, sino también ubicar aquellos factores que pueden acelerar el proceso de convergencia global hacia mayores niveles de aseguramiento.

“La medición del potencial asegurador a partir del GIP-MAPFRE hace posible contar con una geografía de la industria aseguradora a partir del grado de desarrollo de esta actividad en los diferentes países y, al mismo tiempo, con un mapa de la potencialidad del desarrollo futuro de esta actividad”, se señaló en conferencia de prensa.

Los hallazgos más importantes relacionados con el mercado internacional son que la Brecha de Protección del Seguro (BPS) a nivel global volvió a crecer en 2021, luego de una caída durante el primer año de la pandemia del Covid-19 por lo que la participación de la BPS respecto al PIB mundial aumentó tanto en el ramo de los Seguros de Vida (especialmente en los BRICS) como en el de No Vida (en particular en los mercados desarrollados).

Asimismo, se confirma la predominancia del ramo de los seguros de Vida sobre el de No Vida en la estructura de la BPS global, así como la preeminencia de los mercados emergentes, los cuales concentran la mayor parte de la BPS global (73% en el segmento de Vida y 88% en el segmento de No Vida).

¿Cuál es el panorama para México?

Conforme a esta última actualización del GIP-MAPFRE, México se ha situado como el décimo lugar global en el índice de potencial asegurador, tanto en el segmento de los seguros de Vida como en No Vida.

La BPS en el caso de México representa más del doble del mercado asegurador actual. En esa medida, nuestro país sigue siendo uno de los mercados en los que las perspectivas para el desarrollo de la actividad aseguradora sigue siendo más prometedoras.

“Cerrar esa brecha aseguradora (que implica materializar ese mercado potencial), sin embargo, conlleva no solo que la industria aseguradora del país mantenga su dinámica de crecimiento, sino también la implementación de políticas públicas que impulsen el empleo del seguro como un mecanismo en la consecución de objetivos sociales; en el caso de los seguros de No Vida, como instrumento para proteger principalmente supuestos de responsabilidad civil y, en el caso de los seguros de Vida, empleando el instrumento como vía para canalizar ahorro de medio y largo plazo de la sociedad. En este sentido, cabe recordar que cerrar la BPS no solo significa expandir el mercado de aseguramiento, sino, más imporrtantemente, que la sociedad se encuentre mejor protegida ante los riesgos que pueden afectar la trayectoria de elevación de los niveles de bienestar de sus integrantes”, afirmaron los presentadores del índice.

