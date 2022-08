Analletzin Díaz, primera mujer en dirigir la Escuela de Periodismo Carlos Septién

“Están atacando al gremio periodístico; y si yo estoy formando periodistas, lo primero que tengo que exigir, como institución, es decirles a las autoridades ´brinden espacios seguros´. Tengo que pronunciarme como directora, en alzar la voz para exigirle al estado, a los gobiernos, a las instituciones, que brinden un país seguro para poder vivir y ejercer el periodismo”, dice Analletzin Díaz en entrevista con Forbes México.

La Escuela de Periodismo Carlos Septién García (EPCSG) fue la primera institución educativa en México en impartir estudios de periodismo. Durante 73 años, de sus aulas, han egresado profesionales como Adriana Pérez Cañedo, Ana María Lomelí, Alberto Barranco, Elsa Rodríguez Osorio, Carlos Marín, Laura Islas Reyes, Darío Celis, María Patricia Castañeda y Raymundo Riva Palacio, entre otros.

Díaz también es egresada de la Escuela Carlos Septién García y pertenece a la generación 1996-2000. Estudió la maestría en Periodismo Político y Económico. La directiva fue la primera mujer en narrar Lucha Libre en televisión en ESPN2; para radio, en Grupo Acir, en la estación SuperDeportiva y en Radio Noticias 1440 de Grupo Rasa. Analletzin Díaz, por 20 años impartió, en la misma institución, la asignatura Géneros Periodísticos en Radio y Televisión.

“Estoy muy contenta de estar aquí, incluso con todas las vicisitudes que he tenido para ocupar este cargo, que son muy personales. Pero es algo que enfrentamos todas las mujeres, un reto muy difícil cuando te enfrentas a un mundo machista. Y no sólo hablo del mundo hacia afuera, porque también hay sectores y grupos de personas que consideraban que una mujer jamás tomaría el cargo en la Escuela de Periodismo”, destacó.

Algunos de los objetivos que tiene en la institución, agregó Díaz, además de reforzar el sistema de estudios, es “acabar con las creencias machistas”, abrir más espacios para conferencias y desarrollar diplomados para fortalecer el periodismo de investigación y de contenidos digitales. Otra de las metas que quiere alcanzar es la realización de intercambios estudiantiles con países como Colombia, España y Estados Unidos, entre otros.

Según datos de la empresa Enkoll, una agencia enfocada en la investigación en opinión pública y estudios de mercado, solo 11% de las universidades más relevantes de nuestro país están encabezadas por una mujer. Algunos ejemplos: la vicerrectoría de la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México, la rectoría interna de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la presidencia del Colegio de México AC, la rectoría general de la Universidad Panamericana (UP) y la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Analletzin Díaz dentro de una de las aulas de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. 7 de junio 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle.

“Yo creo que también la apertura en el periodismo es ver a mujeres tan entregadas y tan valientes como Anabel Hernández García, Marcela Turati […] Periodistas que han marcado un importante trabajo en la sociedad. Para las mujeres no hay ningún trabajo difícil”, dice.

¿Por qué observamos pocas mujeres liderando medios de comunicación?

“Tenemos que ir cambiando el discurso […] empezando desde el aula, y no permitir que se continúe con el machismo y la misoginia. Ha sido un discurso machista que las mujeres no pueden ocupar estos cargos, pero tenemos que acabar con ese discurso. A nosotras nos cuesta doblemente llegar a un lugar, porque tenemos que demostrar la capacidad que tenemos. Se deben fortalecer proyectos de género, hacerlos, vivirlos, producirlos y llevarlos hacia afuera, que no sólo se queden en el aula”.

7 de junio 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle.

¿Cómo percibe, actualmente, el empoderamiento de las mujeres en los medios de comunicación?

“Antes se idealizaban a los hombres como los líderes de opinión, y las mujeres detrás de ellos […] El que una mujer sea líder de opinión motiva a otras mujeres a adentrarse a estudiar periodismo y se despeguen de este discurso machista […] La mujer no tiene que sentirse vulnerada por ser mujer, se tiene que llegar a este tipo de espacios para dar un discurso de ejemplo de seguridad a otras mujeres, y que sepan que todas tienen la misma oportunidad de llegar, de ocupar este espacio y ser ejemplo para otras mujeres”

¿Cómo visualiza a las nuevas generaciones de periodistas?

“Comprometidos, pero, a la vez, temerosos, porque estamos viviendo una situación horrible en nuestro país: violencia y asesinatos de periodistas. Esa idea que se tiene del periodismo, que, si lo ejerces, está reflejado a la muerte, cuando no tendría que estar idealizado de esa manera. Van a ser generaciones comprometidas, que saben a lo que le tiran, saben a lo que se van a enfrentar, y que van a cambiar la perspectiva del periodismo”, concluyó. Según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en lo que va del 2022, 12 periodistas han sido asesinados en México.

Analletzin en el aniversario número 73 de la escuela como nueva directora. 9 de junio 2022. Foto: © Gabriel Morales.

