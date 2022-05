Anaya acusa a AMLO de usar reforma electoral para distraer de los verdaderos problemas

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su reforma político-electoral para distraer de los verdaderos problemas del país, como la tragedia de la Línea 12, la cual ocurrió hace un año y dejó más de 20 muertes.

“Como López Obrador no quiere que se hable de la Línea 12 ¿qué hizo?, lo de siempre, sacar el nuevo capitulo de su serie. La serie se llama Los distractores y lleva varios capítulos: la rifa del avión sin avión, la consulta para enjuiciar expresidentes, el circo de revocación de mandato (…) y ahora para que no se hable de la Línea 12, a un año de la tragedia, sale el nuevo capítulo que es una reforma que pretende desaparecer al INE”, señaló el panista.

En un video que subió a sus redes sociales como lo hace cada semana, mencionó que el mandatario federal no quiere que se hable de la Línea 12 a un año de la tragedia, por lo que presentó una iniciativa que busca acabar con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Lee: La oposición unida sí puede sacar a Morena de la presidencia en 2024: Anaya

“Claro que este actor de Los Distractores que se llama Andrés Manuel sabe perfectamente esa reforma no va pasar porque acabar con el INE es acabar con la democracia, pero sí sabe que no va a pasar ¿para qué propone algo tan absurdo como desaparecer el INE? Pues para distraernos de los verdaderos problemas del país: de la violencia, aumento en los precios, los feminicidios, la falta de medicinas, para que no hablemos de la negligencia criminal de la Línea 12″, mencionó.

El panista, quien ha demostrado su intención para volver a contender por la presidencia en 2024, recordó que mañana se cumple un año de la tragedia en la Línea 12 y cuestionó donde están los responsables del hecho, por lo que dijo que están siendo protegidos por Morena.

“Yo tengo una propuesta: que nos hablen con la verdad, que el presidente deje de proteger a los responsables, que nos diga qué paso en la Línea 12 y que se sancione a los culpables”, declaró.

Finalmente, le pidió al mandatario federal dejar de dividir a la sociedad y enfatizó que en el país “cabemos todos con nuestras opiniones y distintas maneras de pesar, que no merecen etiquetas y persecución”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado