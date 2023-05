Anaya alerta que propuesta de AMLO de elegir a ministros de la SCJN por voto de la gente podría abrir la puerta a la reelección como en Bolivia

Ricardo Anaya alertó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto popular es una amenaza porque podría pasar lo que sucedió en Bolivia y abrir paso a la reelección del mandatario.

“¿De verdad queremos que los partidos políticos se repartan a los ministros de la Corte? ¿De verdad queremos politizar al máximo tribunal del país? Eso es lo que implica que sean electos por votación, como los diputados y los senadores. ¿El que sean electos los diputados y los senadores ha sido garantía de eficacia y honestidad? Claramente no”, cuestionó en su video semanal publicado este lunes.

El panista consideró que los ministros y los jueces deben juzgar de acuerdo a la Constitución y a las leyes y a ello responder, no a los partidos políticos que los postulen o apoyen para ser elegidos.

Anaya recordó que sólo en Bolivia los ministros de la Corte son elegidos mediante el voto popular y lo que pasó fue desastroso, ya que abrieron la puerta a la reelección de Evo Morales como presidente.

“Lo que pasó fue que aun cuando estaba claramente prohibido por la Constitución, permitieron que Evo Morales se reeligiera como presidente, es decir, tras la primera reelección permitida en su Constitución, Evo pretendió perpetuarse en el poder; y los ministros del Tribunal Supremo, que se eligen por voto popular desde el 2011, pasaron por encima de su propia Constitución para darle la posibilidad de que se presentara a las elecciones cuantas veces quisiera”, advirtió.

La ocurrencia de López Obrador de elegir a los ministros implica politizar a la Suprema Corte. Más que una propuesta es una amenaza que abre la puerta a excesos como la reelección, tal como sucedió en Bolivia con Evo Morales. ¿Eso es lo que queremos para México? pic.twitter.com/nfmE9efl0I — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 29, 2023

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Anaya cuestionó si esto es lo que los mexicanos quieren que suceda en México, ya que una reelección no le conviene al país, además de que los ministros tendrían que hacer campañas para ser votados.

“¿Hacia allá queremos ir? ¿Eso es lo que queremos para México? No sabemos quién será la próxima presidenta o el próximo presidente, pero está muy claro que eso no le conviene a nadie. Eso no le conviene a México. Agrégale que los ministros tendrían que hacer campaña. ¿Y quién pagaría esas campañas?”, señaló.

Anaya hizo un llamado para que los ciudadanos defiendan la SCJN, tal como hicieron con el Instituto Nacional Electoral (INE) hace unos meses.

“México es de todos, no de un partido o un presidente. La Suprema Corte es la última trinchera de nuestra democracia. Si nos quedamos sin contrapesos, sin la posibilidad de echar atrás leyes injustas o contrarias a la Constitución, peligra nuestra libertad y nuestros más elementales derechos”, subrayó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado