Anaya llama a la oposición a unirse para frenar a Morena en 2024

Ricardo Anaya llamó este lunes al PAN, PRI, PRD y MC a construir una candidatura de unidad para las elecciones presidenciales de 2024 y derrotar a Morena.

“La clave para volver al camino correcto en 2024. La primera palabra clave es ‘unidad’ de todos de los que creemos que el país no va por el camino correcto. Que al paso que vamos, vamos a ser mayoría en 2024. La unidad de todos, a todos los partidos de oposición, pero mucho más allá de una simple suma me membrete”, dijo el excandidato presidencial en 2018.

En una video publicado en sus redes sociales, el panista reiteró que la clave para frenar al partido que ahora gobierna es la unidad, por medio de la cual ganará por la derecha y por la izquierda, ello en referencia a los partidos de oposición.

“Morena no es invencible. La clave del triunfo de 2024 es la unidad para frenar la destrucción que Morena está ocasionando; segundo ¿cómo le vamos a ganar a Morena? En ese vehículo de la unidad los vamos a rebasar por la izquierda y por la derecha”, dijo.

En la grabación de no más de 5 minutos explicó que “rebasar por la derecha” es que haya Estado de derecho, dar facilidades para la inversión en el país, inversión en infraestructura, generar empleos “bien pagados”.

Y por la izquierda, comentó, es reconocer y hacerse cargo de los problemas de pobreza y desigualdad, por lo que el camino para ello, dijo, es la aplicación del programa Ingreso Básico Universal. Esta fue una de sus principales propuestas en 2018 cuando fue candidato a la presidencia.

El panista, quien ha dicho que buscará la candidatura presidencial nuevamente, mencionó que no es una opción desaparecer los programas sociales, sino ordenarlos y modificar el enfoque para que no sea electoral ni clientelar. Sí podemos ganarle a Morena en 2024.



– VEHÍCULO: Unidad de TODA la oposición.



a) Rebasar por DERECHA: estado de derecho y facilidades a la inversión.

b) Rebasar por IZQUIERDA: Ingreso Básico Universal.

c) De la pilota o el piloto nos ponemos de acuerdo con altura de miras. pic.twitter.com/YaLqtHx4bZ— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 30, 2022

“No hay manera de ganar la elección de 2024 proponiendo eliminar los programas sociales. Hoy son un desorden de corrupción, nada más que llegan a 60% de los hogares mexicanos. Por muchas razones, quitarle a la gente los apoyos, no es opción”, mencionó.

El panista pidió que se debe dejar atrás la división y la polarización: “Ya tenemos un camino trazado: el vehículo se llama ‘unidad’. Del piloto o la pilota, ya nos pondremos de acuerdo, pero en el entendido de que primero va a México y mucho después cualquier proyecto personal”.

La semana pasada, Claudio X. González, empresario y fundador de la agrupación Sí por México —integrada por el PAN, PRI y PRD—, también llamó a los partidos de oposición construir una candidatura única para ganarle a Morena.

Hasta el momento, el PAN, PRI y PRD han señalado que estarán unidos para las elecciones presidenciales de 2024, pero MC no ha comentado nada sobre esto.

