‘Andrés Manuel, eres un naco’, así recordó el presidente un episodio ‘clasista’ en su contra

“‘Andrés Manuel, eres un naco’, me gritó una señora en una camioneta, luego de una conferencia en Santa Fe, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México”. Así recordó el presidente un episodio que calificó como “clasista”, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Se oculta, pero hay racismo en nuestro país, actitudes inhumanas, pero así es el conservadurismo”, manifestó el mandatario.

López Obrador dejó entrever que existe una especie de doble moral, ya que la misma gente que suele tener actitudes racistas y discriminatorias “son las mismas que van a la iglesia a confesarse”.

Aclaró que sus opositores no están en una pugna personal, con él, sino con la corriente de pensamiento que dice representar, con la autodenominada Cuarta Transformación.

“No es que los conservadores estén en mi contra, de Andrés Manuel, es que están en contra de lo que represento. No es en contra de la persona, si no de su pensamiento, por eso hablo de que es un asunto político”, dijo.

Concluyó al enfatizar que “(los conservadores) se irán dando cuenta que esto ya cambió. Les estamos tocando la puerta, correo electrónico, telegramas, hasta por fax, de que ya se acabó el régimen de corrupción, de privilegios, de que ya no hay espacio para transar”.