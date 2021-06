Anitta: Un negocio de 100 millones de clientes potenciales

Corrección: La versión inicial de la revista del artículo estipulaba que Anitta tenía una fortuna de 100 millones de dólares. Tras verificar el monto se ajustó la cifra.

Más que su voz, su habilidad para el baile o su imagen, Larissa de Macedo Machado, mundialmente conocida como Anitta, sabe que su éxito global reside en su capacidad para entenderse como un negocio, “una marca a la que le tienes que crear estrategias acordes con cada mercado”.

“Yo fui mi propia manager por 10 años… y hubo una razón: Como, normalmente, la gente, al mirar a una chica nueva, joven, que canta, baila y es sensual, siempre subestima su talento o lo que puede hacer o saber sobre el negocio, durante 10 años yo comandé mi carrera, tomé todas las decisiones y estrategias”, dice Anitta, en entrevista exclusiva con Forbes México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Reconoce, sin embargo, que, como toda carrera, la suya también ha tenido retos. El plan de negocio que Larissa desarrolló para Anitta ha resultado bien. La cantante brasileña no sólo ha logrado conquistar la música de su país, al permanecer como la artista más reproducida en plataformas de streaming (como iTunes o Spotify), sino que ha logrado expandir su presencia por buena parte de América Latina e, incluso, a otros niveles internacionales, al ser reconocida como una de las voces más influyentes de la música por Billboard.

Actualmente, con una fortuna estimada de entre 20 y 40 millones de dólares (mdd), Anitta se ha convertido en un negocio con una clientela potencial de más de más de 50 millones de seguidores en Instagram, 15 millones en Twitter y otros 15 millones en YouTube.

Anitta, cantante e influencer. Foto: © Warner Music México.

La carrera de los verdaderos artistas se tiene que entender como si se tratara de una empresa cualquiera. “El artista, el cantante, es un producto. Es como si fuera una bebida, un perfume o un teléfono; es decir, algo que que vas a vender. Tienes que pensar en todos los aspectos positivos y negativos de las estrategias y cómo van orientadas a las audiencias”, confiesa.

Recientemente, la vida y éxito de la cantante ha sido llevada a la plataforma global de streaming, a través de Netflix, con una serie documental titulada Anitta: de Honório para el mundo”, por la ciudad en la que nació, ubicada al norte de Río de Janeiro. El año pasado fue reconocida como una de las “Mujeres Poderosas” de Forbes Brasil, por su capacidad de emprendimiento y talento para expandir la presencia de una marca, y, en febrero, la revista Time la eligió como una de las 100 personalidades más influyentes del futuro.

Sigue la información de los Negocios en nuestra sección especializada

La cantante se ha colocado como una figura clave en los géneros del funk brasileño, colaborado con diversos artistas de reguetón en español y hip hop en inglés. “Incluso, tengo una canción en italiano, que se ha colocado entre las más escuchadas”.

La cantante se unió al sitio de suscripciones OnlyFans, como parte de la promoción de su último sencillo, Loco, y, con esta idea, compartió contenido adicional “exclusivo” para todos los seguidores de la brasileña que estén dispuestos a pagar una suscripción de 100 pesos mensuales.

Aunque la emprendedora ha trabajado con diferentes compañías, confirma que aún no piensa en lanzar marcas de productos con su nombre, debido a la diferencia de mercado y consumidores con los que trabaja.

Anitta, cantante e influencer. Foto: © Warner Music México.

“Si lanzo una marca en Brasil, puede ser un éxito, pero su estrategia tiene que ser diferente para el mercado latino en español o [para] el estadounidense. Por eso, para tener una marca mía, necesito esperar el momento en el que tenga un tamaño similar en diferentes mercados. Si no, sería muy complicado”, comenta.

Machado continuará impulsando su voz y abriendo espacios para otras mujeres y artistas de la región, para eliminar tabúes y estigmas en la industria.

“Vengo desde abajo. Todo lo que he logrado se debe a mi trabajo. Lo hice solita. Por eso, si decido bajar la montaña en bikini, no es porque me quiera presentar como mala o porque quiera enseñar mi culo; el mensaje es simple: estoy empoderada, soy dueña de mi cuerpo y de mi propia vida. Y, aunque haga eso, sigo mereciendo el respeto como la mujer de negocios exitosa que ha roto las barreras de mi propio país. No tengas miedo de lo que piense la sociedad: es un mensaje de que lo que la mujer quiere, lo puede hacer”.