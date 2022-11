Ante escasez de agua, AMLO va por reforma para prohibir instalación de cerveceras en el norte

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que planea presentar una reforma a la ley para prohibir la instalación de plantas cerveceras en el norte del país, donde hay escasez de agua.

En conferencia de prensa, el mandatario federal reveló que le ofreció a la extitular de la subdirección general de Administración del Agua, Elaine Burns, dos nuevos cargos, pues fue destituida hace una semana.

López Obrador dijo que la exfuncionaria tenía enfrentamientos constantes con el director director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez.

Uno de las propuestas, dijo el presidente, es ayudarle a redactar modificaciones a la ley para evitar la explotación de mantos acuíferos al norte del país, principalmente en regiones donde hay insuficiencia de agua.

“Yo autoricé que se propusiera este cambio, para que Elaine (Burns) nos ayudara en otra tarea. Ya hablé con ella, le hice una propuesta en dos sentidos vinculados al agua: una propuesta es que me ayuda a definir cómo hacer una reforma a las leyes para hacer un uso racional del agua y cuidar este líquido fundamental (…) y evitar la sobreexplotación de mantos acuíferos sobre todo en el norte, en regiones donde ya no se debe permitir que empresas cerveceras u otro tipo de industrias que consumen mucha agua, se instalen, porque no hay agua para consumo doméstico”, dijo López Obrador.

López Obrador mencionó que no se puede seguir con “la anarquía de entregar a diestra y siniestra permisos para extraer agua donde no hay” y dijo que si 70% del agua está en el sureste del país, pues allá “podemos dar los permisos para las plantas cerveceras, pero no en Baja California, donde no hay agua; Nuevo León; Coahuila, donde escasea el agua; en la Laguna en Durango o Coahuila, donde también hay escasez de agua”.

Comentó que la otra propuesta que le hizo a Elaine Buns es hacerse cargo de la coordinación regional de tres proyectos de desarrollo hidráulico: dos que están en Sinaloa y uno en Nayarit. En total, la obras ocupan 70 mil hectáreas.

“Lo otro que le propuse es que se hiciera cargo de una coordinación regional, porque la verdad a mÍ me ayuda más quien trabaja en el territorio que quien trabaja en el escritorio. Tenemos tres proyectos importantísimos de desarrollo hidráulico de agua: dos en Sinaloa, la presa de Picachos, ahí estamos haciendo un distrito de riego. Es muy importante esa obra, y un acueducto hacia La Concordia, de la presa de Picachos para darle agua a ese municipio”, declaró.

Al hablar sobre Elaine Burns y Germán Arturo Martínez, López Obrador comentó que ambos estaban “muy confrontados (…) Ya no se puede, hay que buscar la forma que nos ayuden en otro lado. Hay pleitos todos los días”.

