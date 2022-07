Ante la inflación y subida de precios, esto recomienda Citibanamex para tus finanzas

Los actuales son tiempos de incertidumbre económica global. La inflación, altas tasas de interés, la escalada de precios y el riesgo inminente de una recesión empiezan afectar a los consumidores, quienes ya empiezan a sufrir estrés financiero, ese sentimiento de ansiedad y vulnerabilidad o escasez provocado por los problemas económicos presentes o futuros.

Llevar unas finanzas sanas no solo lo agradecerá tu bolsillo, también tu cuerpo y mente. Y para hacer frente a la inflación y la subida de precios se puede empezar por pequeñas grandes acciones, como el ahorro en especie, diversificar fuentes de ingresos, mitigar los gastos hormiga y uno de los más importantes: poner tu dinero a trabajar.

Lee también: Panificadores prevén más alzas al precios del pan

Forbes México conversó con el director de Educación Financiera de Citibanamex sobre algunas recomendaciones para que las personas saneen sus finanzas en un contexto de inflación y volatilidad. La primera sugerencia de Juan Luis Ordaz fue “buscar constantemente incrementar nuestros ingresos. Hay quien dice que debemos tener al menos 7 fuentes de ingreso para tener cierto nivel de estabilidad. Si por ahí se me cae una fuente, mantengo el resto”.

Otra recomendación es administrar de mejor manera los gastos del hogar. “Podemos hacer varias estrategias para hacerlo mejor, algunas tienen que ver directo con gastos a los que se les conoce como en especie o el ahorro en especie, como el apagar la luz, ocupar de forma más eficiente el agua, desconectar los aparatos”.

También se pueden “sustituir algunos tipos de gastos que tenemos en el hogar. Puedo sustituir productos de mayor calidad y costo por otros que brinden la misma utilidad, pero que tengan un menor costo”.

No te pierdas: Guerra de Ucrania hace subir casi 10% precios de insumos agrícolas

Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex comparte que es necesario llevar un registro diario de los ingresos y gastos “para saber cómo estamos distribuyendo el gasto y poderlo enfocar de mejor forma”. Así también se pueden detectar gastos hormiga y mitigarlos.

Otra recomendación es “invertir, hacer que nuestro dinero se multiplique, de esta forma lo estaremos protegiendo más ante la inflación. Siempre tenemos que hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros y genere más dinero, no solo cuando existe una inflación elevada”.

¿Cómo empezar a invertir?

De acuerdo con Juan Luis Ordaz, “afortunadamente en México tenemos muchas opciones para poder invertir. Podemos hacerlo desde un peso en las Afore. Quienes ya tienen su cuenta de Afore pueden invertir, obviamente ese recurso tiene un propósito más de largo plazo, pero existe ese tipo de inversión”.

“Otro tipo de inversión que podemos hacer desde 100 pesos son los Certificados de la Tesorería. Lo único que necesitamos es ingresar al portal de Cetes Directo, abrir una cuenta y tener una cuenta bancaria. Con eso ya pueden empezar a invertir desde 100 pesos. En ambos casos pueden invertir incluso los niños, tanto en las Afore, como en Cetes”.

El director de Educación Financiera de Citibanamex señala que el tipo de inversión está relacionado con la meta de cada persona. “Si quiero invertir en mi futuro, en un ahorro para cuando me retire, hay instrumentos adecuados como las Afores o incluso hay planes personales de retiro que puedo contratar con una aseguradora”.

Más información: Reducir la inflación es prioridad abrumadora en este momento: FMI

“Si yo necesito hacer un viaje o proteger mi dinero de las fluctuaciones cambiarias, hay fondos que se especializan en eso y me cubren en ese sentido para que yo no me vea desfavorecido en los cambios del tipo de cambio”, explica.

“Si quiero tener algún ingreso recurrente, puedo invertir en acciones que me den dividendos; si quiero proteger mi dinero o mi fondo para emergencias puede tener instrumentos de inversión en los bancos en los que inviertes en cierto plazo y puedes de esa forma proteger tu dinero; también se puede hacer eso con los Cetes, con algunas SOFIPOS”, añade.

¿Invertir en criptomonedas?

Juan Luis Ordaz comenta que “no es seguro invertir en criptomonedas porque tienen mucha volatilidad. Aquí la recomendación es que lo hagas como una opción adicional cuando ya tienes otro tipo de inversiones, cuando tienes recursos que estés dispuesto a perder, siempre y cuando tengas otras opciones de inversión que tienen menor volatilidad, que son más seguras y que aseguran rendimiento”.

“Se puede invertir en bitcoin siempre y cuando ya tengas otras opciones de inversión, que sea una inversión adicional, no que sea mi primera apuesta y ahí voy a meter todo mi dinero, eso no hay que hacerlo por nada en el mundo, justo por la volatilidad y las fuertes caídas que estamos viendo en el mercado de criptomonedas”, subraya. Este tipo de inversión, acota, podría ser una octava fuente de ingreso, siempre y cuando las otras 7 sean de menor riesgo.

Te puede interesar: Plan antiinflacionario: AMLO pone ojo en tarifas de transportes y aumentos en cebolla y papa

¿Cómo erradicar gastos hormiga?

El directivo de Citibanamex dice que “algunos estudios han mostrado que los mexicanos destinamos en gastos hormiga alrededor del 10% del ingreso mensual. Alguien que gana 10,000 pesos mensuales está destinando 1,000 pesos al mes en gastos hormiga. En un año estamos hablando de 12,000 pesos que es un recurso que se podría invertir y poner a trabajar”.

La recomendación más sencilla para reducir el gasto hormiga, que el propio Juan Luis Ordaz pone en práctica, es hacer un registro diario de gastos. “Nos toma alrededor de 3 minutos hacerlo y nos permite tener un mayor control de nuestro dinero, nos permite saber cuánto dinero estamos destinando en gastos hormiga porque a veces no nos damos cuenta porque es imperceptible. Puede parecer pequeño, pero ya cuando nos ponemos a sumarlo nos damos cuenta de que es un gasto considerable”.

Posiblemente no vamos a dejar de tener ese gasto hormiga, pero sí podemos reducirlo justamente para que tengamos recursos que se puedan aprovechar en este contexto de inflación y subida de precios.

Lee: Inflación en México sube a 8.16% en primera quincena de julio

Educación financiera, clave

Finalmente Juan Luis Ordaz resalta la importancia de contar con más información para mejorar las finanzas personales. “Lo que muestran algunos estudios es que solamente 1 de cada 3 mexicanos está alfabetizado financieramente o conoce conceptos financieros básicos”, de manera que las finanzas sanas no son un hábito en la gran mayoría de los mexicanos.

Por ellos, enfatiza Ordaz, “hay que prepararnos por nuestra cuenta porque no nos enseñan estos temas de educación financiera en la escuela, incluso podemos hacer dinero sin dinero, hay opciones que podríamos tomar, podemos ocupar adecuadamente los productos y servicios financieros si es que tenemos el conocimiento, la información”.

Citibanamex, apunta, cuanta con una plataforma de Educación Financiera “donde las personas pueden tener más información de forma completamente gratuita, tenemos cursos de uno o dos minutos para aprender cosas prácticas que le pueden servir a la gente para mejorar el control de su dinero”.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información