Antes crítico, ahora AMLO contempla centros Teletón para terapias con cargo al erario

Ante la falta de infraestructura médica, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la utilización de los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón para incrementar las terapias para personas discapacitadas.

“Independientemente si nos gusta o no nos gusta, si consideramos que fue bueno o fue malo, si fue auténtico o fue falso, lo que hay en el país son las clínicas del Teletón, tienen más cobertura que no descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que las instalaciones sean más utilizadas, porque (las nuestras) tienen muchas limitaciones por falta de recursos, no lo descarto, sería una excepción”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

El mecanismo a emplear serían “becas” para que las personas puedan acudir a los centros construidos con los donativos del Teletón impulsado por la iniciativa privada desde 1997.

“Pensaríamos en un mecanismo donde también se diera una beca para recibir terapias, tratamiento en estas clínicas especializadas, aprovechar la infraestructura que se tiene”, agregó.

De cualquier forma, el mandatario indicó también que el director general del IMSS, Zoé Robledo, ya revisa cómo aprovechar la infraestructura existente que está siendo subutilizada.

Por años, cuando López Obrador se encontraba en la oposición, fue crítico con el Teletón, pues ha sido una iniciativa impulsada principalmente por Televisa, empresa a la que consideraba como parte de la “mafia del poder”.

En 2014, en el marco de la realización del Teletón de ese año, el hoy mandatario criticó al periodista Carlos Loret de Mola, en ese entonces conductor de Televisa, por asegurar que el evento se dedicaba a la tarea que ningún gobierno había hecho.

“Le recuerdo que cuando fui jefe de gobierno (del Distrito Federal), cada año los discapacitados de la Ciudad de México recibían mucho más de lo recaudado en el Teletón”, escribió López Obrador en su cuenta de Facebook, según consignó Proceso.

“Además, ni con todos los Teletones del mundo podría Televisa compensar el tremendo daño que ha causado al pueblo de México por su papel de arietes de la mafia del poder”, recriminó.

Llega a 81% entrega de pensión para discapacitados

El titular del Ejecutivo informó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad registra 81% de avance y adelantó que dicho programa social tendrá un aumento para 2020.

“Al programa de becas para niñas y niños con discapacidad, se contempla una ampliación presupuestal y se considera aumentar la pensión o mantenerla porque ya se está incluyendo el porcentaje de la inflación”, señaló López Obrador.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los avances fueron presentados en la conferencia “mañanera” por María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar, y Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar.

Montiel explicó que será un millón de personas el objetivo de atención y hasta el momento se ha atendido a 815,883 personas. Además, se ha incorporado a los pueblos indígenas con 77,283 personas adultas con alguna discapacidad.

De acuerdo con los datos presentados, en 2019 se ha ejercido un presupuesto de 9.1 millones de pesos y se prevé que para 2020 aumente a 14.2 mil millones.

