Antes que sus canciones, recordarás la contraseña del celular de Kanye West

Parece que toda la memoria del cantante Kanye West la ocupan sus rimas y canciones, porque para desbloquear su iPhone X, el rapero opta por una contraseña fácil de recordar… y copiar: 000000.

Kanye just unlocked his iPhone before the TV cameras in the Oval Office. And his password is just 0 repeatedly pic.twitter.com/mOAbhRLr7s

— Steve Kopack (@SteveKopack) October 11, 2018